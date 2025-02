Le Palais du théâtre Halfaouine, le lieu artistique par excellence à la médina de Tunis, est réinventé par le Théâtre National Tunisien (TNT) pour offrir au public deux nouveaux espaces à quelques jours du début du ramadan 2025.



Le TNT a entrepris un vaste chantier de réaménagement afin de faire du Palais du Théâtre-Halfaouine un pôle théâtral et artistique par excellence, selon le directeur général du TNT Moez Mrabet.

En collaboration avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA), le TNT inaugurera, le 13 février 2025, deux nouveaux espaces : le “Hall d’Honneur” et le studio “Ali Ben Ayed”.

Cette cérémonie coïncidera avec la remise des diplômes de la neuvième promotion des étudiants de l’Ecole Pratique des Métiers du Théâtre.

Moez Mrabet a souligné que la création de ces nouveaux espaces s’inscrit dans une démarche visant à transformer le Palais du Théâtre-Halfaouine en un lieu attractif, tant pour le public tunisien que pour les visiteurs internationaux.

Le hall d’honneur, qui relie les différents espaces du palais, a été restauré et aménagé pour accueillir des expositions retraçant l’histoire du théâtre tunisien à travers des costumes de scène et des photographies des productions les plus marquantes.

De son côté, la salle dédiée à la mémoire de l’homme de théâtre Ali Ben Ayed, rénovée avec le soutien financier de la Fondation FABA, servira désormais d’espace consacré à la formation théâtrale.

Les travaux de réhabilitation ont également permis la création d’une salle de scénographie et d’une bibliothèque spécialisée, ainsi que la rénovation de la salle supérieure, destinée aux formations et aux répétitions. De plus, la salle Bernard Turin, considérée comme l’un des espaces historiques du TNT, a été modernisée afin d’accueillir formations et représentations théâtrales.

Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine théâtral, une exposition de costumes de scène issus de productions emblématiques, telles que “Mourad III”, sera présentée. L’auditorium principal, quant à lui, sera consacré à la mémoire du théâtre tunisien à travers une collection de photographies illustrant l’évolution du mouvement théâtral en Tunisie.

Ce projet s’inscrit dans une vision globale du TNT, qui vise à valoriser le Palais du Théâtre-Halfaouine en optimisant l’utilisation de ses espaces, afin de faire du palais, non seulement un siège administratif et une école de formation, mais un haut lieu accueillant une variété de spectacles, d’événements culturels et d’activités artistiques.

Tekiano avec communiqué