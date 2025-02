Orange Fab annonce la liste des 5 startups tunisiennes qui seront accompagnées en 2025

Orange Fab , l’accélérateur corporate a accompagné 35 startups Tunisiennes au cours de 6 saisons d’accélération, depuis avril 2019. Ces startups ont ainsi signé 63 contrats business avec Orange Tunisie, le Groupe Orange et/ou leurs partenaires et ont participé à 435 événements, incluant des sessions de networking, des speed datings B2B, des pitchs d’investissement, etc.

L’accélérateur Orange Fab Tunisie accompagne les startups tunisiennes dans le développement de leurs activités, en construisant des partenariats business avec les lignes de marchés d’Orange Tunisie, du Groupe Orange et de leurs partenaires, au niveau national et international :

Ce sont des marchés importants en termes de volume d’affaires, ce qui constitue un gage de confiance et une référence pour un avantage compétitif certain.

Pour cette 7ème saison, 5 startups Tunisiennes ont donc été sélectionnées pour être accompagnées, suite à l’appel à candidatures lancé en novembre dernier. Il s’agit des startups suivantes :

ToumAI (IA & Expérience client), start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle et le traitement du langage naturel (NLP). Elle développe des solutions IA, telles que des chatbots et des assistants virtuels, capables de comprendre l’arabe, le français et l’anglais. Son modèle économique repose sur des solutions SaaS, permettant aux entreprises d’automatiser la communication et d’améliorer l’expérience client.

Guépard (IA & DATA Infrastructure) propose une plateforme innovante de gestion des environnements de données, offrant une expérience Git unique, avec la possibilité de cloner un environnement de 1 To de données en seulement 5 secondes. Grâce à sa technologie propriétaire et à l’intégration de l’intelligence artificielle, la solution optimise l’infrastructure et la gouvernance des données.

Milim (Ad Tech & Creative Tech) est une marketplace innovante qui propose des jeux concours en ligne présentant les invendus des marques sous forme de gains. Les utilisateurs peuvent également gagner des points de fidélité, échangeables contre des biens et services au sein d’un réseau de partenaires.

Wefix (Green Tech) est une plateforme dédiée à la collecte, la réparation et le reconditionnement d’appareils électroniques et électroménagers. Elle propose également une marketplace de produits reconditionnés à des prix abordables, contribuant à la réduction des déchets électroniques.

Psynarios (RH Tech), start-up qui révolutionne le développement managérial avec des programmes comportementaux basés sur des jeux de rôle immersifs sur une plateforme web/mobile interactive.

Grâce à des scénarii scientifiques, ses formations offrent une approche en trois étapes : évaluer les comportements actuels, favoriser l’adoption de pratiques plus constructives et garantir un ancrage durable des progrès. Une méthode engageante et efficace pour des collaborateurs plus performants et inspirants.

Les start-up de cette 7e saison vont bénéficier des avantages suivants :

– Un partenariat business avec Orange Tunisie et/ou ses partenaires ;

– Un réseau international de networking grâce aux Orange Fabs, présents dans 21 pays ;

– Un programme de mentoring personnalisé pour répondre à leurs besoins spécifiques ;

– Un service cloud gratuit en partenariat avec AWS ;

– L’accès à des événements/salons nationaux et internationaux ;

– Une visibilité médiatique ;

– Un accès gratuit à l’espace de coworking (bureaux, wifi, etc.) ;

– La participation au Démo Day et la possibilité de rencontrer des partenaires stratégiques (investisseurs, grandes entreprises,…).

Orange Fab Tunisie fait partie de l’écosystème Orange Digital Center Tunisie, situé dans le quartier du Lac à Tunis, pour former les jeunes aux technologies innovantes et aux métiers de demain et accompagner les startups.

Tekiano avec communiqué