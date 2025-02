Quand Elon Musk désire racheter Open AI , Sam Altman émet un refus singlant

Elon Musk, accompagné d’un groupe d’investisseurs, a proposé de racheter OpenAI pour 97,4 milliards de dollars, rapporte le Wall Street Journal, lundi 10 février 2025. Le consortium d’investisseurs comprend des acteurs proches des entreprises de Musk, notamment Baron Capital Group, Gaven Baker d’Atreides Management, Antonio Gracias de Valor Management, et Vy Capital.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a rapidement rejeté l’offre. Sur la plateforme X, Altman a répondu à Musk avec ironie : “Non merci, mais nous rachèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous voulez”. Un post auquel El Musk a répliqué par un simple “Escroc”…

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025