La Maison des Arts du Belvédère abrite l’exposition “Lignes en transe” à la mémoire de Amara Ghrab

La Maison des Arts du Belvédère abrite l’exposition rétrospective “Lignes en transe” à la mémoire de l’artiste peintre et architecte tunisien Amara Ghrab, qui se tiendra du 15 février au 15 mars 2025, à Tunis.

Amara Ghrab (1945-2023) est originaire de Zarzis. Il a fait ses études en art à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris avant de poursuivre des études d’architecture à l’Université de la Sorbonne. Son œuvre artistique s’articule principalement autour de la lumière où il explorait les jeux de la lumière dans l’espace bâti méditerranéen.

L’exposition sera également une occasion pour découvrir une nouvelle parution à savoir le livre “Amara Ghrab peintre et architecte épris de lumière” écrit par sa veuve Nadia Amara.

Nadia Amara a fait don au mois d’octobre 2024 de la bibliothèque personnelle de feu Amara Ghrab au Centre national d’art vivant (CNAV) communément connu par Dar El Founoun au Belvédère et qui regroupe une riche collection d’ouvrages de références et de livres sur les arts plastiques, en français et en arabe.

Tekiano avec TAP