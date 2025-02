Météo en Tunisie : Des pluies attendues sur les régions du nord-ouest et du centre

La Météo en Tunisie est caractérisée par des pluies attendues, jeudi 13 janvier 2025, sur les régions du nord-ouest et du centre. Le temps est brumeux le matin à passagèrement nuageux sur toutes les régions.

Il sera peu à peu très nuageux l’après-midi sur les régions ouest du nord et du centre, où des pluies isolées et temporairement orageuses sont attendues. Ces pluies s’étendront progressivement aux régions est.

Vent de secteur nord au nord et au centre et du secteur ouest au sud faible à modéré. La mer est peu agitée à agitée.

Les températures maximales sont situées entre 11 et 15 degrés sur les hauteurs ouest au nord et au centre et entre 16 et 21 degrés sur le reste des régions. Au sud les températures sont situées à 23 degrés.