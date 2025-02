YouTube célèbres ses 20 ans : Découvrez les 10 vidéos les plus vues dans le monde et le top 10 des chaines les plus suivies

Youtube célèbres ses 20 ans! La célèbre plateforme de partage de vidéos, rachetée par Google en octobre 2006, demeure un des sites les plus plébiscités. YouTube, lancé en février 2015 par trois anciens employés de PayPal, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim et aujourd’hui disponible en 80 langues dans 100 pays.

La plateforme de streaming a été créée le 14 février 2005. La première vidéo à avoir été mise en ligne sur YouTube est intitulée “Me at the zoo”. C’est celle du cofondateur de la plateforme, Jawed Karim, lancé 23 avril 2005, dans laquelle on pouvait le voir au Zoo avec ses amis.

Depuis YouTube a bien évolué, et des métiers ont carrément émergé grâce à la plateforme de Streaming populaire et très cherchée, comme celle de Youtubeur, podcasteur, créateur de vidéo, etc…

On compte 2,5 milliards d’utilisateurs mensuels estimé dans le monde et 100 millions d’abonnés à YouTube Premium en 2024. Les revenus publicitaires sont estimés à 36 milliards de dollars.

Le top 10 des chaines YouTube les plus suivies dans le monde ou comptant le plus grand nombre d’abonnés en 2025 sont :

– MrBeast (342 millions d’abonnés) : adepte des actions philanthropiques, l’Américain, de son vrai nom Jimmy Donaldson, produit un contenu très diversifié, avec de nombreux concepts parfois extravagants et ce, dans de nombreuses langues.

– T-Series (283 millions d’abonnés) : il s’agit de la chaîne d’un label musical en Inde possédé par une société de production et de distribution de films.

– Cocomelon – Nursery Rhymes (188 millions d’abonnés) : cette chaîne YouTube américaine diffuse des comptines et dessins animés pour enfants en anglais.

– SET India (181 millions d’abonnés) : il s’agit de la chaîne de Sony Entertainment Television en Inde.

– Kids Diana Show (129 millions d’abonnés) : une chaîne ukrainienne de vidéos pour enfants.

– Vlad et Niki (131 millions d’abonnés) : une chaîne russe d’histoires pour enfants.

– Like Nastya (124 millions d’abonnés) : une chaîne russe pour enfants, qui met en scène Nastya, une petite fille.

– Zee Music Company (113 millions d’abonnés) : la chaîne du YouTube de la société de musique indienne du même nom.

– PewDiePie (110 millions d’abonnés) : c’est la chaîne du vidéaste web suédois, Felix Arvid Ulf Kjellberg, très connu pour ses vlogs et vidéos gaming.

– WWE (106 millions d’abonnés) : la chaîne YouTube de la société américaine de combats de catch.

Nous partageons avec les 10 vidéos YouTube les plus vues dans le monde

1 – Baby Shark Dance – Pinkfong Baby Shark – Kids’ Songs Stories avec 15.6 milliards de vues depuis le 17 juin 2016. Une vidéo virale au rythme entêtant qui continue encore à cumuler des vues https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

2- La vidéo du clip Despacito du chanteur Luis Fonsi avec Daddy Yankee qui cumule 8.65 milliards de vues depuis le 12 janvier 2017. https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk

3 – Johny Johny Yes Papa , la chanson enfantine de la chaine LooLoo Kids. Cette comptine déclinée en plusieurs langues a atteint 7,01 milliards de vues depuis le 8 octobre 2016. https://www.youtube.com/watch?v=F4tHL8reNCs

4- La chanson Wheels on the Bus – Cocomelon : une autre comptine enfantine avec 7,08 milliards de vues depuis le 24 mai 2018. https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo

5- Encore une autre chanson enfantine Bath Song de la chaine Cocomelon avec 7 milliards de vues depuis le 2 mai 2018. https://www.youtube.com/watch?v=WRVsOCh907o&t=10s

6- Un tube musical arrive en 6ème position, See You Again de Wiz Khalifa avec Charlie Puth, hommage au regretté acteur Paul Walker. Il cumule 6.56 milliards de vues depuis le 6 avril 2015. https://www.youtube.com/watch?v=RgKAFK5djSk



7- Le titre Shape of You du chanteur britannique Ed Sheeran avec 6.40 milliards de vues depuis le 30 janvier 2017. https://www.youtube.com/watch?v=JGwWNGJdvx8

8- Une autre chanson enfantine Phonics Song with Two Words pour les ettres de l’alphabet (anglais) et leur prononciation qui compte 6.27 milliards de vues depuis le 6 mars 2014. https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ

9- La chanson Uptown Funk de Mark Ronson ft Bruno Mars, avec 5.47 milliards de vues depuis le 9 novembre 2014. https://www.youtube.com/watch?v=OPf0YbXqDm0

10 – le top 10 est clôturé avec la fameuse chanson Gangnam Style du sud coréen Psy, le tube k-pop inratable avec 5.45 milliards de vues depuis le 15 juillet 2012. https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

Tekiano

