La 5G de Ooredoo lancée : La Tunisie entre dans une nouvelle ère et signe les prémices d’une révolution numérique

La Tunisie franchit une étape décisive dans le domaine de la connectivité avec le lancement officiel du réseau 5G, une avancée qui redéfinit l’expérience Internet et ouvre la voie à une transformation digitale sans précédent.

Bien plus qu’une simple évolution technologique, cette initiative marque un tournant stratégique vers un avenir numérique où innovation et performance se conjuguent pour dynamiser l’économie et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Un événement marquant pour l’avenir numérique de la Tunisie

Les médias et les acteurs du secteur technologique ont été conviés à une rencontre exclusive la veille du lancement de la 5G de Ooredoo, jeudi 13 février 2025, pour découvrir les détails de cette avancée majeure. Cet événement a permis de présenter les perspectives de la 5G dans divers domaines tels que l’entrepreneuriat, l’éducation, les services intelligents et le divertissement.

Lors de cette rencontre, M. Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a souligné l’importance de cette transition : « Le lancement du réseau 5G n’est pas simplement une amélioration technologique, c’est une révolution pour l’économie numérique et la connectivité. Cette technologie ne se limite pas à des vitesses plus élevées, elle ouvre la porte à un monde d’opportunités pour les startups, les entrepreneurs et les citoyens, répondant ainsi à leurs besoins et aspirations. ».

Une campagne inspirée par la vision des Tunisiens

Afin de mettre en avant l’impact humain de la 5G, Ooredoo Tunisie a dévoilé son lancement sous le slogan « Tunisie plus forte, Tunisie en développement ». Ce message fort reflète les aspirations des Tunisiens et l’impact positif que la 5G aura sur leur quotidien. Loin d’être une simple annonce commerciale, cette initiative met en avant l’esprit de progrès et l’importance d’une connectivité au service du développement.

A cette occasion, Ooredoo Tunisie a diffusé également un très beau spot publicitaire, signé la boite de production Banni Banni. La vidéo reprend des vers du célèbre poème “La volonté de vivre” d’Abou El Kacem Chebbi. La musique est signée l’artiste et compositeur tunisien Mohamed Ali Kammoun :

Vidéo du Spot 5G de Ooredoo:

Fix Jdid 5G de Ooredoo, vitesses ultra-rapides et une stabilité inédite

Avec le Fix Jdid 5G de Ooredoo, une connexion révolutionnaire pour les foyers et les entreprises est garantie. Dans le cadre de son engagement en faveur de l’innovation, Ooredoo Tunisie a présenté ce boitier qui constitue une solution Internet révolutionnaire destinée aux foyers et aux entreprises.

Cette technologie garantit une connexion ultra-rapide et une stabilité optimale, faisant de la 5G un pilier essentiel du quotidien, tant pour les professionnels que pour les particuliers.

La 5G : un catalyseur du développement économique et technologique

Avec l’introduction de la 5G, la Tunisie s’inscrit dans une dynamique de transformation digitale ambitieuse. Cette nouvelle génération de réseaux favorisera l’émergence de services innovants, stimulera la compétitivité économique et ouvrira la voie à de nouvelles opportunités de croissance.

Le déploiement de la 5G par Ooredoo Tunisie constitue une avancée majeure qui transforme le paysage numérique du pays et réaffirme son engagement en faveur d’une connectivité performante et accessible à tous. La Tunisie entre ainsi dans une nouvelle ère, où la technologie devient un moteur de progrès et d’innovation, au service des citoyens et de l’économie.

Tekiano