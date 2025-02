Le Goethe-Institut Tunis organise un atelier interactif dédié au Micro Business Culturel. Cet atelier Launch et marketing d’une durée de 90 minutes est accessible sur inscription gratuite. Il sera dédié aux artistes et professionnel·les de l’industrie musicale et culturelle, qu’ils soient émergent·es ou confirmé·es.

Cet atelier aidera les initiateurs des micros business à affiner leurs stratégies de promotion et à perfectionner leurs pitch, en explorant les techniques de marketing et de pitching. Toute idée de micro-business culturel est la bienvenue, que celle-ci soit soit déjà lancé ou encore en phase d’idéation.

Les projets peurront porter sur un label indépendant, un studio boutique de production ou de composition, un atelier de graphisme ou de photographie, une activité de consulting pour des artistes, clubs ou festivals…

L’atelier sera animé par Nadia Says, co-fondatrice de Your Mom’s Agency. C’est une plateforme créative berlinoise depuis 2012, pour les freelances de l’évènementiel musical, artistique, mode, cinéma et nouvelles technologies, et depuis 2024, de l’association “dif e.V.” qui est une communauté de ressources et de défense des valeurs d’inclusion au cœur de la scène musicale.

Says est également une journaliste pour différents magazines, blogs et radios, ainsi qu’une conférencière vue à BIMM, Eufonia, JMC en Tunisie, Keychange pour le Reeperbahn Festival, LAB3 et la SAE parmi beaucoup d’autres.

Les places sont limitées (un groupe de 25 personnes maximum), premier.e.s arrivé.e.s, premier.e.s servi.e.s. La date limite d’inscription est fixé pour le 21 février 2025, jusqu’à 15h. Lien de l’inscription Micro Business Culturel, Launch et Marketing. L’atelier est gratuit en anglais.

L’ATELIER MICRO BUSINESS CULTUREL : LAUNCH & MARKETING est prévu pour samedi 22 février 2025, à 15h, au Goethe-Institut Tunis, au 6, Rue du Sénégal Belvédère Tunis (dans la salle 6).

Tekiano avec communiqué