 LG Signature deuxième génération : des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle

La nouvelle gamme LG Signature deuxième génération associe à l’esthétique minimaliste et la performance exceptionnelle qui la caractérise, des fonctionnalités intuitives et basées sur l’intelligence artificielle.

Cette nouvelle gamme d’appareils comprend plusieurs produits dont : le réfrigérateur combiné LG Signature avec panneau de porte T-OLED, le four à micro-ondes Smart InstaView Over-the-Range, la cuisinière encastrable à double four induction LG Signature, le lave-vaisselle LG Signature, le lave-linge séchant LG Signature et la combo lave-linge et sèche-linge LG Signature.

Taste Beyond : la cuisine repensée

Avec son remarquable écran entièrement transparent T-OLED intégré à la porte supérieure droite, le réfrigérateur combiné 36 pouces Smart InstaView offre une expérience unique. L’écran à double usage sert à la fois d’interface numérique et de panneau Dual InstaView, pour gérer confortablement le réfrigérateur et vérifier son contenu sans ouvrir la porte.

Il peut également afficher des visuels de type hologrammes où art et haute technologie pour mêler virtuel et réel. Afin de mettre de l’ambiance dans la cuisine, le réfrigérateur donne accès à une playlist musicale* permettant aux utilisateurs d’écouter leurs titres préférés lorsqu’ils sont dans la cuisine.

Le système de gestion des aliments ThinQ du réfrigérateur et sa caméra IA intégrée renforcent encore le confort en reconnaissant automatiquement les produits stockés à l’intérieur, en suggérant des recettes en fonction des aliments disponibles et des préférences de l’utilisateur, et en assurant le suivi des stocks et des dates de consommation.

Grâce à ces innovations qui simplifient la gestion des aliments, la planification des menus et la préparation des repas, les utilisateurs gagnent du temps et bénéficient d’une cuisine véritablement connectée et dynamique.

Le four à micro-ondes Over-the-Range et la cuisinière encastrable à double four induction LG Signature améliorent l’expérience culinaire grâce aux possibilités de cuisson très variées offertes. Le four à micro-ondes est doté de trois caméras intégrées pour réaliser une surveillance en temps réel de la cuisson et la création de time-lapse, en capturant l’avancement des repas du four à la table. La cuisinière à induction, portée par la technologie Gourmet AI, identifie les ingrédients et propose des suggestions de recettes utiles.

Le nouveau four micro-ondes LG Signature excelle en matière de cuisson et de réchauffage, et redéfinit aussi sa catégorie en introduisant directement dans la cuisine une expérience de divertissement immersive. Son écran tactile Full-HD de 27 pouces avec InstaView, ses haut-parleurs intégrés et la connectivité Wi-Fi permettent aux utilisateurs d’accéder à de nombreux contenus de divertissement tout en cuisinant.

L’écran donne également accès au tableau de bord LG ThinQ Smart Home, et il est ainsi possible de piloter tous les appareils IA LG ou compatibles Matter et Thread de la maison. De plus, associé à la gamme induction, l’écran LCD du four micro-ondes affiche la progression de la cuisson des plats dans la cuisinière, et l’utilisateur n’a donc plus à se baisser et à contrôler le four manuellement.

Le lave-vaisselle LG Signature s’adapte à la perfection au mobilier existant en créant le look intégré épuré qui convient à une cuisine sobre et contemporaine. Sa poignée rétractable (pop-out) innovante s’intègre à la porte lorsqu’elle n’est pas utilisée et ressort automatiquement dès qu’une main l’approche. Le nouveau lave-vaisselle est équipé des technologies à haute efficacité exclusives QuadWash Pro et Dynamic Heat Dry.

Live Beyond : solutions de lavage optimales

La gamme LG Signature de deuxième génération représente des progrès exceptionnels en matière de soin du linge.

Avec le lave-linge séchant LG SIGNATURE et la combinaison lave-linge et sèche-linge 29 pouces LG Signature, la nouvelle gamme de lavage LG utilise l’Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD ) 2.0 de LG offre un soin précis des textiles. La technologie Inverter Heat Pump favorise un séchage efficace à basse température. Chaque modèle est équipé d’un écran tactile LCD de 7 pouces qui facilite le pilotage.