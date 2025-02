Match EST vs Stade Tunisie : Où regarder la finale de Super Coupe de Tunisie 2025?

Le Match EST vs Stade Tunisie, finale de Super Coupe de Tunisie se joue dimanche 16 février 2025. Le coup d’envoi de la grande finale tunisienne de la Super Coupe avec les équipes Espérance de Tunis et Stade Tunisien sera donné à 15h00 au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Les Sang et Or, équipe la plus robuste tout au long de la saison cumule, 6 Super Coupe de Tunisie. Les fans du Stade Tunisien rêvent de voir leur équipe ajouter une nouvelle étoile de Super Coupe à son histoire. La finale de la Super Coupe de Tunisie 2025 sera dirigée par l’arbitre égyptien Mahmoud Neji.

Vous pouvez regarder le Match EST vs Stade Tunisie en direct live sur les chaines Watania 1 et Al Kass 1. Le streaming du Match EST vs Stade Tunisie sera accessible via les réseaux sociaux de l’Espérance Sportive de Tunis.

