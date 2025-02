Brand shop LG Tunisie : un nouvel espace dédié à l’innovation et la technologie à la Charguia 1

LG a inauguré un nouveau Brand shop en Tunisie à la Charguia 1. L’inauguration du Brand Shop LG s’est déroulée vendredi 14 février 2025, tout juste 2 semaines après l’ouverture de son tout premier Expérience Store en Tunisie à l’Ariana.

Ouvert en partenariat avec la société de distribution Sodig, distributeur des produits LG en Tunisie, cet espace est un concentré de technologie et d’innovation. L’ouverture s’est faite en grande pompe et en présence de responsables de la marque coréenne et de nombreux journalistes.

Des téléviseurs Oled et Nano cell aux frigos de dernière génération, en passant par les lave-vaisselles, machines à laver, air conditionné, LG expose des produits fiables et de haute qualité dans le domaine des appareils électroménagers et électroniques grand public pour des consommateurs de plus en plus exigeants.

Cette nouvelle boutique constitue d’ailleurs, selon M. Richard Pyo, Branch manager LG (Tunisie et Libye), une fierté pour la marque qui ne cesse de grandir et d’innover.

“La marque LG est une marque innovative, premium, tous les consommateurs peuvent en témoigner. C’est pourquoi, il est important pour LG d’ouvrir ce Brand shop pour donner l’opportunité aux consommateurs de découvrir davantage tous les produits de qualité, mais aussi de les essayer afin de vivre en temps réel l’expérience LG.

Nous remercions tous les partenaires et associés qui ont permis l’ouverture de cette boutique et espérons encore ouvrir d’autres dans les temps à venir dans d’autres endroits et avec des produits de plus en plus intelligents”, a-t-il déclaré.

Connu pour ses nombreuses innovations avec des technologies avancées comme les moteurs Direct-Drive, le système 6-motion, et la connectivité SmartThinQ, offrant des appareils électroménagers performants et pratiques, LG continue de se distinguer dans l’électroménager par sa fiabilité, son innovation et la qualité de ses produits, offrant des appareils performants et bien conçus.

Tekiano avec communiqué