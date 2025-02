Deep Research de Perplexity : un outil d’analyse gratuit conçu pour les recherches approfondies

Deep Research de Perplexity est un nouvel outil d’analyse gratuit conçu pour effectuer des recherches approfondies et fournir aux internautes des résultats performants. Il génère des rapports détaillés sur des sujets délicats. Avec cet outil Perplexity AI s’emploi à concurrencer l’outil de recherche approfondie payant d’OpenAI.

Lorsque vous posez une question à Deep Research, Perplexity effectue des douzaines de recherches, lit des centaines de sources et passe en revue la matière pour fournir de manière autonome un rapport complet.

L’algorithme de Deep Research imite le processus de recherche humain. Il parcourt les sources, en affinant les recherches et en ajustant l’analyse au fil des découvertes.

Des analyses sont générées en 5 à 10 minutes, ce qui est plus rapide qu’OpenAI qui nécessite entre 5 et 30 minutes pour des tâches similaires. L’outil peut synthétiser des centaines de sources en trois minutes.

Plusieurs domaines sont concernées de la finance et du marketing, technologies, santé, politique à la recherche de produits. Les données peuvent par la suite être partagées sous forme de rapports.

Deep Research produit des rapports complets et synthétiques, incluant des citations claires et une documentation des sources, ce qui facilite la vérification des informations. Ils peuvent être exportés en PDF ou partagés sous forme de pages Perplexity.

Deep Research de Perplexity est disponible sur le Web en ce moment et sera bientôt déployé sur iOS, Android et Mac. Il est accessible pour tous gratuitement, jusqu’à 5 requêtes par jour pour les non-abonnés et 500 requêtes par jour pour les utilisateurs Pro.

Pour l’essayer, il suffit de se rendre sur le site sur perplexity.ai et sélectionner “Deep Research” dans le sélecteur de mode dans la zone de recherche avant de soumettre votre requête.

I.D.