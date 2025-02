Festival de la Chanson Tunisienne 2025 : Nouveautés de la 23e édition sous le slogan La Tunisie Chante

Le Festival de la Chanson Tunisienne 2025, dirigé par Tahar Guizani, se déroule dans sa 23ème édition du 8 au 11 mars 2025, sous le slogan “La Tunisie chante”.

Pleins de nouveautés marquent cette nouvelle édition du festival de la chanson Tunisienne, dont une pré-ouverture exceptionnelle, prévue le vendredi 28 février, la veille du Ramadan 2025.

Cette 23ème édition du Festival de la Chanson Tunisienne s’annonce comme un événement culturel incontournable, mêlant tradition et modernité, tout en mettant en valeur les talents tunisiens de la scène musicale.

Le festival se présente avec une affiche symbolique, oeuvre de l’artiste Badr Klidi. Elle représente une jeune fille jouant du oûd, habillée en tenue traditionnelle et entourée de fleurs et de jasmin, sur l’avenue Habib Bourguiba de Tunis. Un hommage à ce lieu emblématique de la capitale et la culture tunisienne.

Le directeur Tahar Guizani a insisté sur l’inclusivité de l’événement, mettant à l’honneur non seulement les chanteurs, mais aussi les poètes, paroliers et compositeurs. Sur les 149 candidatures reçues, les œuvres en compétition ont été sélectionnées de manière anonyme par le jury.

La préouverture du vendredi 28 février se fera avec des Open-mic dans les grandes places des 24 gouvernorats du pays, organisés par les Commissariats régionaux des Affaires culturelles, en plus de la même manifestation ayant lieu aussi à l’avenue Habib Bourguiba, à Tunis.

Programme des spectacles du Festival de la Chanson Tunisienne 2025 du 08 au 11 mars :

– 8 mars : Spectacle d’ouverture “Imagine” de Karim Thlibi.

– 9 mars : Première soirée de compétition avec Najet Attia en invitée d’honneur.

– 10 mars : Deuxième soirée de compétition avec Nawel Ghachem en invité d’honneur

– 11 mars : Soirée de clôture animée par Nabiha Karaouli et l’Orchestre symphonique dirigé par Mohamed Bouslama, suivie de la remise des prix.

L’orchestre accompagnant les participants sera dirigé par Youssef Belhani.

Les compétitions et prix du Festival de la chanson Tunisienne 2025 :

Compétition des chansons : 13 participants.

Compétition des “Maâzoufets” (instrumentale) : 10 participants.

Compétition de l’interprétation individuelle : 3 artistes.

Les récompenses

Microphone d’Or : 40 000 dinars.

Microphone d’Argent : 30 000 dinars.

Microphone de Bronze : 20 000 dinars.

Prix des “Maâzoufets” : 10 000 dinars.

Prix de la meilleure interprétation : 5 000 dinars.

Prix du public : 8 000 dinars, basé sur les votes des spectateurs présents et téléspectateurs de la Watania.

Outre le festival du 8 au 11 mars, ponctué de spectacles et de compétitions, l’événemennt sera marqué par 2rendez-vous majeurs à savoir; un colloque du 6 mars 2025 à Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said sur le thème “De la réalité aux attentes”, et une rencontre le 13 mars, qui analysera les résultats et perspectives du festival.

