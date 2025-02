La startup Arcube annonce une levée de fonds de 1,5 million de dollars co-dirigée par 216 CAPITAL

La startup Arcube, première solution post-vol au monde, utilise l’intelligence artificielle pour permettre aux compagnies aériennes d’optimiser la vente de services ancillaires, personnalisés pour chaque client.

Arcube annonce une levée de fonds d’1,5M$ co-dirigée par 216 CAPITAL avec Fuel Ventures, Oxford Capital Partners et la participation du PDG de Pegasus Airlines, afin d’accélérer son développement.

Les services ancillaires de la startup Arcube englobent aussi bien l’ensemble des services annexes proposés pendant le vol (bagages ou le choix du siège,…), ainsi que les services hors vol (location d’une voiture…)

Il convient de noter que face à la concurrence des comparateurs de prix, qui ont réduit de 54 % le coût des billets depuis 2013, les compagnies aériennes consacrent jusqu’à 56 % de leurs revenus complémentaires à la fidélisation client.

En fait, Arcube est une plateforme B2B travel-tech née de l’ambition de redéfinir la fidélisation dans le secteur aérien.

Avec 14 compagnies aériennes déjà en discussions, Arcube vise à étendre son offre à l’ensemble de l’écosystème du voyage, incluant locations de voitures, croisières et hôtels. Forte de résultats probants et des alliances stratégiques, la startup s’impose d’ores et déjà comme un acteur incontournable pour réinventer la fidélité dans l’industrie du voyage.

Dhekra Khelifi, Partner à “216 Capital Ventures”, a souligné, dans ce cadre, que “Chez 216 CAPITAL, nous croyons fermement en la proposition de valeur d’Arcube et en leur capacité à exécuter leur vision ambitieuse et à se développer au-delà de l’industrie du transport aérien”.

“Nous sommes convaincus qu’ils sauront tirer parti du vivier de talents tunisiens comme un atout majeur pour surmonter les défis, améliorer leur produit et mettre en œuvre une technologie de pointe.

De plus, l’Afrique représente un marché touristique en pleine expansion, où les compagnies aériennes, les acteurs de l’hôtellerie et d’autres opérateurs cherchent à enrichir leur offre et à rester compétitifs.

La Tunisie continue de renforcer son positionnement en tant que point d’entrée stratégique sur ce marché en pleine croissance”, a-t-elle ajouté.

Fondée à Tunis en 2021 par une équipe d’entrepreneurs et d’investisseurs, “216 CAPITAL” est une société de capital-risque en seed et pre-seed spécialisée dans les entreprises technologiques.

