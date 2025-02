L’aéroport de Tabarka – Aïn Drahem relance l’activité des vols non réguliers entre Tabarka et Bologne

L’aéroport de Tabarka – Aïn Drahem, situé à environ 13 km de la ville côtière de Tabarka, est prêt à accueillir des avions, mais son activité est au point mort depuis 2011, avec un chiffre d’affaires aérien nul en janvier 2025, selon Anis Azizi, responsable de l’aéroport.

Pour relancer l’activité de l’aéroport Tabarka-Aïn Drahem, des vols non réguliers entre Tabarka et Bologne seront opérationnels à partir de juin 2025, avec deux vols par semaine jusqu’en octobre.

L’aéroport, opérationnel depuis 1992, a connu une baisse progressive de son activité après 2011, alors qu’il accueillait auparavant des passagers en provenance de France, d’Allemagne et d’Italie.

L’aéroport est prêt à accueillir tous les vols et les passagers dans les meilleures conditions, assure le responsable soulignant que l’État y alloue un budget important chaque année pour maintenir ses équipements et son personnel qualifié.

L’aéroport de Tabarka possède une capacité d’accueil de 250 mille passagers par an et des équipements modernes, l’infrastructure, qui s’étend sur 240 hectares, peine à retrouver son rôle stratégique dans le développement touristique et économique de la région.