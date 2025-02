Baromètre de la Santé de la PME Tunisienne : réalités et perspectives des PME en Tunisie

Le Baromètre de la Santé de la PME Tunisienne, qui résulte de l’enquête de la 7ème édition du MIQYES, a été présenté par le Programme des Nations Unies pour le développement

(PNUD) et la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), lors d’une conférence organisée mardi 18 février à Tunis.

Depuis 2016, l’étude MIQYES « Baromètre de la santé de la PME » offre un panorama

complet des réalités et des perspectives des PME en Tunisie, en identifiant leurs atouts et

leurs faiblesses, ainsi que les obstacles qui entravent leur développement.

Le MIQYES est devenu, au fil des années, l’instrument de référence pour comprendre l’évolution de la santé des PME en Tunisie, et permet de mieux analyser les obstacles et de proposer les solutions appropriées.

L’enquête, qui été réalisée entre octobre et décembre 2024, a porté sur unéchantillon de 500 PME opérant dans des secteurs variés (industrie, services, commerce, etc.) et a couvert les 24 gouvernorats de la Tunisie.

La rencontre, rehaussée par la participation M. Aslan Berjeb, Président de la CONECT, Mme.

Céline Moyroud, Représentante Résidente du PNUD en Tunisie, S .E Mme. Lorraine Diguer,

ambassadeur du Canada en Tunisie, des dirigeants d’entreprises du secteur privé et des

acteurs économiques et institutionnels, a offert une opportunité de présenter les résultats

de la dernière enquête et de tirer quelques enseignements sur la santé économique de la

PME Tunisienne en 2023.

Également, elle a été l’occasion de fournir des données exploitables pour les décideurs économiques et politiques en vue de l’adaptation des politiques publiques de soutien aux PME et l’accompagnement des entreprises dans leurs transitions économiques et écologiques.

L’édition MIQYES 2024 a démontré que l’accès au financement reste un défi majeur pour les PME tunisiennes, avec 80,9% d’entre elles jugeant difficile l’obtention de crédits à long terme alors que 63,4% des demandes de financement bancaire sont acceptées, contre 85,5% pour les demandes de leasing.

Sur le plan commercial, la conquête de nouveaux marchés atteint son plus bas niveau depuis 2016, tandis que la participation aux marchés publics recule, avec seulement 23,9% des PME ayant remporté des contrats. Toutefois, l’engagement environnemental progresse, 36,1% des PME ayant adopté au moins une initiative RSE ou Green, et 61,3% d’entre elles estiment que ces actions ont eu un impact positif sur leurs entreprises.

En marge du lancement de l’enquête MIQYES 2024, le PNUD et la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) ont signé un protocole d’accord pour renforcer leur coopération en Tunisie. En particulier, ce partenariat vise à promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODD) en Tunisie en favorisant l’engagement du secteur privé dans les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, tout en contribuant à la croissance économique du pays.

