Les potières de Sejnane font escale à l’espace culturel La Petite Scène pour une exposition vente et une expo-photo

Les potières de Sejnane font escale à l’espace culturel La Petite Scène pour une exposition photographique et documentaire intitulée “Choses berbères de mon pays”, du 21 février au 21 mars 2025 en plus d’une exposition vente de la poterie de Sejnane.

L’exposition met en lumière le savoir-faire unique des potières de Sejnane, inscrit depuis 2018 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, à travers une série de clichés. Le vernissage de l’exposition “La poterie de Sejnane” et de l’expo photo intitulée “Choses berbères de mon pays”. se fera vendredi 21 février 2025 à partir de 17H.

L’événement sera marqué par la présence de potières de Sejnane, qui exposeront et proposeront à la vente une sélection de leurs œuvres, une occasion rare d’échanger avec ces artisanes-créatrices et de découvrir l’histoire qui se cache derrière chaque pièce de ces trésors.

Alliant photographie et artisanat, cette exposition célèbre un héritage culturel profondément enraciné et met en avant le rôle majeur des femmes potières de Sejnane dans la préservation et l’évolution de ce savoir-faire ancestral, transmis de génération en génération.

