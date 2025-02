Apple dévoile l’iPhone 16e conçu pour Apple Intelligence : performances puissantes à prix abordable

Apple dévoile l’iPhone 16e, un modèle qui vient enrichir la gamme iPhone 16 en offrant des performances exceptionnelles à un tarif plus accessible. Ce smartphone conçu pour intégrer Apple Intelligence, met l’accent sur une intelligence artificielle utile et respectueuse de la vie privée.

L’iPhone 16e, a été révélé par Tim Cook, mercredi 19 février 2025, en direct sur la chaine YouTube de Apple. Il est doté de la puce A18, améliorant la rapidité et l’efficacité énergétique du smartphone. Il est le premier iPhone à intégrer le modem Apple C1, conçu en interne par Apple, garantissant une connectivité optimisée et plus fiable.

L’iPhone 16e, doté d’un écran de 6,1 pouces, embarque un capteur Fusion de 48 Mpx, permettant de capturer des photos et vidéos d’une qualité remarquable. Son téléobjectif 2x intégré offre un zoom optique performant, transformant ainsi l’appareil en un véritable système photo 2-en-1. La face avant de l’iPhone 16e est protégée par le Ceramic Shield, plus résis­tant que le verre de n’importe quel smart­phone

Même sans réseau mobile ni Wi-Fi, l’iPhone 16e permet de rester en contact grâce à ses fonctionnalités satellite. Parmi elles, on retrouve SOS d’urgence, Assistance routière, Messages et Localisation par satellite, assurant une assistance précieuse dans les situations critiques.

Hautement résistant aux chocs, la face avant de l’iPhone 16e est protégée par le Ceramic Shield, plus résis­tant que le verre de n’importe quel smart­phone. Proposé en deux finitions mates élégantes, noir et blanc, l’iPhone 16e peut être personnalisé avec une variété de coques colorées.

Voici l’iPhone 16e en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mFuyX1XgJFg

Selon Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing d’Apple, “L’iPhone 16e intègre les fonctionnalités que nos utilisateurs adorent dans la gamme iPhone 16, notamment une autonomie exceptionnelle, les performances rapides de la puce A18, un système photo innovant et Apple Intelligence. Nous sommes ravis de proposer une option plus abordable qui rend l’expérience iPhone accessible à encore plus de personnes.”

Avec l’iPhone 16e, Apple réussit un équilibre parfait entre performances, innovation et prix attractif. Ce nouveau modèle s’annonce comme une alternative idéale pour ceux qui recherchent un iPhone puissant sans compromis sur la qualité. Le prix de l’iPhone 16e débute à partir de 719 euros pour 128 Go et jusqu’à 1099 euros pour 512 Go de stockage.

I.D.