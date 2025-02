Le Palais El Abdelliya se transforme en un véritable théâtre d’expression artistique pour accueillir P’ArtCours, un événement culturel unique, samedi 22 février 2025. P’ArtCours se déroule au cœur du jardin du palais et ambitionne de réunir étudiants, professionnels et amateurs d’art tunisien.

Au cours de cette journée exceptionnelle à la Marsa, trois figures emblématiques de la scène artistique tunisienne partageront leur parcours et leur expertise avec un public passionné; Mme Sadika Keskes, artiste confirmée, Lotfi Achour, réalisateur talentueux, et Mohamed Ali Kammoun, musicien de renom.

Ces experts interviendront auprès d’étudiants issus de cursus universitaires artistiques, offrant ainsi une opportunité rare d’échanges enrichissants et de conseils pratiques pour nourrir la créativité.

L’événement propose un programme éclectique mêlant projections, débats et performances musicales. Au cœur des activités, deux courts métrages de Lotfi Achour seront projetés:

– Film Père : Dans ce film poignant, Hédi, un chauffeur de taxi à Tunis, voit sa vie bouleversée lorsqu’il prend en course une jeune femme sur le point d’accoucher. Une succession de hasards cocasses et tragiques transforme cette rencontre en un tournant décisif pour sa vie.

– Film La laine sur le dos : Sur une route aride du désert tunisien, un vieil homme et son petit-fils, transportant des moutons dans un camion vétuste, se retrouvent confrontés à l’intervention de deux gendarmes. Ce face-à-face inattendu débouche sur la conclusion d’un marché aussi curieux qu’inédit.

Il sera aussi projeté une vidéo présentant le spectacle 24 parfums de Mohamed Ali Kammoun, revisitant le patrimoine tunisien, qui a fait le tour de la Tunisie avec des artistes en provenance de plusieurs régions.

En plus de ces projections, des débats passionnés et un mini-concert contribueront à instaurer une ambiance conviviale, propice aux échanges culturels et à la réflexion artistique.

Le Palais El Abdelliya ou le Centre International de la Culture et des Arts à la Marsa est un lieu emblématique de l’histoire et de la culture tunisienne, classé monument historique. Ancien palais beylical, construit en 1500, son architecture unique et empreinte d’influences andalouses, ottomanes et occidentales.

Aujourd’hui, le palais est transformé en un centre culturel actif dans la banlieue nord de Tunis, qui abrite concerts, spectacles, expositions, projections et plusieurs manifestations.

Tekiano