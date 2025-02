Symptômes de l’Hypothyroïdie et ses causes les plus répandues 

Symptômes de l’Hypothyroïdie et les causes les plus répandues

L’hypothyroïdie constitue en un dérèglement de la glande thyroïdienne dû à des causes physiologiques et psychologiques. Les principaux symptômes de l’Hypothyroïdie se traduisent par un ralentissement métabolique général.

Les femmes sont plus exposées à l’hypothyroïdie, selon Mehdi Kalthoum, professeur à la faculté de médecine de Monastir et spécialiste en endocrinologie et diabète à l’hôpital de Gafsa.

Le spécialiste a indiqué que 90 % des patients atteints de cette maladie sont des femmes précisant que les troubles de la thyroïde surviennent surtout pendant le mariage, la grossesse et généralement à la quarantaine, selon une déclaration accordée à l’agence TAP.

Les causes de l’hypothyroïdie sont le déficit en iode, les facteurs héréditaires et l’affaiblissement du système immunitaire. L’iode est un oligo-élément essentiel à la production des hormones thyroïdiennes, qui jouent un rôle important dans la croissance et le développement.

Entre 70 et 80 % de l’iode présent dans le corps est stocké dans la glande thyroïde, le reste étant réparti dans les ovaires, les muscles et le sang. Les principales sources alimentaires d’iode sont les protéines animales, notamment les produits de la mer.

“Bien qu’il soit difficile de prévenir l’hypothyroïdie, il est possible de réduire le stress et de contrôler la prise de poids pour limiter les risques”, souligne Mehdi Kalthoum.

Parmi les symptômes de l’hypothyroïdie les plus fréquents, figurent une fatigue chronique, une peau sèche, des cheveux cassants, une perte de cheveux, des ongles fragiles, une prise de poids malgré un régime alimentaire équilibré, des troubles menstruels, et une hypertrophie de la glande thyroïde.

Tekiano avec TAP