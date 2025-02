Elbirou Art Gallery organise la 8ème édition de l’exposition collective Seconde Vie à Sousse

Elbirou Art Gallery organise la 8ème édition de l’exposition collective Seconde Vie, une invitation à redécouvrir des œuvres d’art sous un nouveau jour, du 22 février au 31 mars 2025, à Sousse.

À travers cette exposition, des artistes réinventent leurs créations en leur offrant une seconde vie, transformant des objets ou concepts préexistants pour les réinterpréter et leur donner une nouvelle portée.

Le processus de transformation s’inscrit dans une réflexion sur l’évolution et la renaissance de l’art, donnant ainsi aux œuvres une nouvelle dimension, précise El Birou Art gallery dans le texte annonçant l’exposition.

Cet événement artistique est porté par les artistes contemporains Mohamed Ben Soltane, Wissem El-Abed, Ahlem Chihaoui, Hela Lamine, Eléonore Josso, Nadia Zouari et Asma Laajimi.

“Seconde Vie” se veut une invitation à revisiter l’art et à apprécier la beauté et la richesse cachée dans la réinterprétation et la métamorphose des créations à travers un voyage immersif qui témoigne de la puissance de l’art à défier le temps et à se renouveler sans cesse.

Après l’exposition collective exceptionnelle Seconde Vie édition 7, organisée en mai 2023, et imaginée comme une exploration poétique et émouvante de la façon dont les rêves et les rives peuvent se rencontrer pour créer de nouvelles significations et de nouvelles perspectives sur la vie et sur le monde qui nous entoure, un nouveau rendez-vous est donné par l’agitateur culturel El Birou invitant le public à découvrir des créations inédites.

Elbirou Art Gallery, fondé en décembre 2015, est une plateforme culturelle indépendante d’échanges internationaux et de soutien aux jeunes artistes émergents, basée à Sousse

Les principaux objectifs de Elbirou Art Gallery sont de contribuer à donner un accès à l’art et à la culture au plus grand nombre, notamment aux jeunes et soutenir et accompagner des artistes émergents locaux.

