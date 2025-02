La Cité des sciences à Tunis organise une Journée de sensibilisation sur les biofertilisants : une agriculture durable face aux défis climatiques

La Cité des sciences à Tunis, organise une Journée scientifique dédiée aux Biofertilisants du sol face aux changements climatiques, sous le thème “Vers une Agriculture Résiliente: Biofertilisants et Stratégies Durables en Réponse au Changement Climatique”, en collaboration avec le laboratoire des sciences Horticoles de l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), mercredi 26 février 2025.

La journée, qui s’insère dans le cadre du programme scientifique annuel de la CST, réunira des experts afin de permettre, aux étudiants de l’INAT notamment, d’approfondir leurs connaissances sur les recherches scientifiques liées aux cultures biologiques et à la gestion durable des sols.

Au programme de cette journée figurent des conférences sur les sols et les changements climatiques, l’irrigation, ainsi qu’une présentation de l’expérience des biofertilisants dans les grandes cultures. Des ateliers seront également organisés sur les sciences génétiques des biofertilisants et les applications informatiques dans ce domaine.

Programme détaillée de la journée Journée scientifique dédiée aux Biofertilisants du sol face aux changements climatiques :

La journée de sensibilisation vise à informer le public, étudiants, agriculteurs et citoyens, sur les avancées de la recherche en matière de biofertilisants. Bien que prometteuse, cette approche soulève plusieurs défis majeurs : l’adaptation des biofertilisants aux différents types de sols, la gestion optimale de l’eau d’irrigation et l’amélioration de la productivité agricole dans un contexte climatique de plus en plus contraignant.

L’entrée est libre et gratuite à la Cité des Sciences à Tunis.

Tekiano