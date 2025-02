Le film Frantz Fanon de l’algérien Abdenour Zahzah au cinéma en Tunisie (B.A. et synopsis)

Le film Frantz Fanon de l’algérien Abdenour Zahzah est projeté au cinéma en Tunisie. Ce drame franco-algérien, biopic qui retrace l’engagement du docteur Frantz Fanon au sein de l’hôpital Joinville de Blida en Algérie entre 1953 et 1956, a été salué par la critique.

Le film d’une durée de 1H1h30 min est projeté dans les salles de Tunisie dès mercredi 19 février 2025. L’acteur Alexandre Desane joue le rôle du docteur Frantz Fanon, celui qui est considéré comme pionnier de la psychiatrie et militant contre le racisme.

B.A. du film Frantz Fanon : https://frantzfanonthemovie.com/trailer

Synopsis du film Frantz Fanon :

Fanon, jeune psychiatre noir, est nommé médecin-chef de l’hôpital de Blida-Joinville, en 1953 dans l’Algérie colonisée. Il met en pratique la “psychothérapie institutionnelle” en opposition aux théories racistes de l’école d’Alger de psychiatrie, lorsque la guerre éclate dans ses propres services…

A propos du réalisateur Abdenour Zahzah: Zahzah est scénariste, réalisateur et producteur algérien. Après des études à l’Université d’Alger, il travaille comme programmateur à la Cinémathèque de Blida entre 1997 et 2004.

Il réalise son premier film, Frantz Fanon, Mémoire d’Asile, en 2002. Il se rend ensuite en France, où il réalise deux films documentaires, et effectue un long séjour au Moulin d’Andé, en Normandie, où il tourne un film avec l’écrivain Maurice Pons.

De retour en Algérie en 2007, il réalise plusieurs documentaires de commande. Mais c’est son court métrage de fiction Garagouz, plusieurs fois primé, qui fera sa notoriété. Après un long métrage documentaire, L’Oued, salué par la critique dans les festivals, il réalise son premier long métrage de fiction en 2024, sur les années Blida-Joinville du Dr Frantz Fanon.

Plusieurs projections débats se déroulent en ce moment dans plusieurs espaces et salles en Tunisie, en présence du réalisateur Abdenour Zahzah pour débatte autour de son film. Vous pouvez consulter les horaires et lieux des projections et débats sur la page Facebook du distribution de cinéma d’auteur, Hakka Distribution, distributeur du film en Tunisie.

