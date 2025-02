Initiative Couffin de Ramadan : Alpha Hyundai Motor apporte son soutien à 150 familles avec l’association Un Sourire Pour Tous

Après une première édition réussie en 2024, une deuxième qui s’inscrit dans la continuité de cet engagement solidaire.

Fidèle à son engagement sociétal, Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la marque automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, a mené hier, dimanche 23 février, une action solidaire en faveur des familles dans le besoin.

En partenariat avec l’association “Un Sourire Pour Tous” (USPT), l’initiative “Couffin de Ramadan” a permis d’apporter un soutien alimentaire essentiel à 150 familles dans la région de Nadhour (gouvernorat de Zaghouan).

Dans l’esprit de partage et de solidarité qui caractérise le mois sacré de Ramadan, des couffins remplis de denrées de première nécessité ont été distribués aux familles bénéficiaires. Cette action vise à alléger leur fardeau économique en cette période où la générosité et l’entraide prennent tout leur sens.

“Nous sommes fiers d’avoir apporté notre soutien à ces familles et de collaborer avec l’association ‘Un Sourire Pour Tous’ pour faire de cette initiative une réussite et ce pour la deuxième année. La solidarité est une valeur fondamentale pour Hyundai, et nous continuerons à nous engager aux côtés des communautés locales pour les accompagner au mieux”, a déclaré M. Mehdi Mahjoub, Directeur Général d’Alpha Hyundai Motor.

L’opération “Couffin de Ramadan” s’inscrit dans la continuité des actions de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) menées par Hyundai Tunisie. À travers cette mobilisation, l’entreprise réaffirme son engagement à contribuer activement au bien-être des Tunisiens, en apportant une aide concrète aux familles vulnérables.

Alpha Hyundai Motor poursuivra ses initiatives solidaires, convaincue que chaque geste de partage peut faire la différence.

Communiqué