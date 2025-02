Web Summit Qatar 2025 : les chiffres clés de cette événement Tech exceptionnel dans la région MENA

Web Summit Qatar 2025, l’événement Tech exceptionnel et en pleine expansion, se déroule dans la capitale Qatari, Doha du 23 au 26 février. Le Web Summit Qatar a atteint sa pleine capacité cette année, accueillant 25 747 participants venus de 124 pays, ainsi que 1520 startups et 723 investisseurs au Centre d’Exposition et de Convention de Doha (DECC).

Avec des partenaires venus du Qatar, des États-Unis, de l’Égypte, du Brésil, de l’Italie, du Nigeria, du Royaume-Uni et de l’Inde, le Web Summit Qatar attire des investisseurs du monde entier désireux d’explorer l’écosystème technologique en pleine croissance de la région.

Ce sont plus de 10 000 participants de plus que l’année précédente, assistant au Web Summit Qatar, consolidant ainsi sa place comme l’événement phare des startups dans la région MENA. Parmi les 381 intervenants, des figures emblématiques telles que Will Smith, Alexandr Wang (Scale AI), Malcolm Gladwell, Jay Shetty, Alexis Ohanian (Reddit), Eduardo Saverin (Facebook) et Laura Chambers (Mozilla Corporation) animent les discussions autour des tendances technologiques et économiques.

Les startups fondées par des femmes, constituent 47% des présents, marquant une augmentation de 51 % par rapport à 2024. Des géants comme Amazon, Meta, Microsoft, IBM, TikTok et Huawei figurent parmi les 168 exposants qui présentent leurs innovations aux côtés des startups émergentes.

Web Summit Qatar en chiffres :

– Evénement complet avec 25 747 participants issus de 124 pays

– Plus grand rassemblement de startups au Moyen-Orient : 1 520 startups et 723 investisseurs

– 168 partenaires exposants, dont Amazon, Microsoft, Meta, TikTok et Huawei

– 381 intervenants abordant des thématiques comme l’IA, les politiques mondiales et le changement climatique

– Plus de 47 % des startups fondées par des femmes, une hausse de 51 % depuis l’année dernière

– 120 nouvelles rencontres organisées grâce au système IA du Web Summit

– L’IA est le secteur startup le plus représenté (17 %), suivi par le SaaS, la Healthtech & Wellness, la Fintech et l’Éducation

Un Événement Mondial en Pleine Expansion

Lors de la cérémonie d’ouverture au DECC, dimanche 23 février 2025, Paddy Cosgrave, PDG du Web Summit, a souligné l’importance du Qatar comme point d’entrée vers le Moyen-Orient et le monde entier. Il a déclaré : « Le Qatar est une porte d’entrée, non seulement vers le Moyen-Orient, mais aussi vers le monde. Et pour les trois prochains jours, il sera la maison du Web Summit. »

Son Excellence Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, a comparé le pays à une startup en pleine croissance, mettant en avant les initiatives de dérégulation visant à dynamiser l’économie et stimuler les secteurs innovants tels que la fintech et les technologies climatiques.

Le Plus Grand Rassemblement de Startups au Moyen-Orient et l’Entrepreneuriat Féminin à l’honneur

Les 1 520 startups présentes représentent plus de 90 pays et bénéficient de rencontres avec des clients potentiels, des partenaires commerciaux et 723 investisseurs internationaux en quête des prochaines pépites. Parmi elles, 228 sont originaires du Qatar, tandis que 85 % proviennent de l’étranger.

L’impact du Web Summit Qatar 2024 se fait déjà sentir : selon Crunchbase, 82 startups ayant participé à l’édition précédente ont levé 120 millions de dollars en un an.

Cette année, 47 % des startups présentes sont dirigées par des femmes, soit une augmentation de 51 % par rapport à l’an dernier. Cet essor résulte d’initiatives dédiées visant à encourager la participation des entrepreneures dans le secteur technologique de la région MENA.

L’IA en Tête des Secteurs d’Innovation

L’intelligence artificielle domine cette année le Web Summit Qatar avec 17 % des startups évoluant dans ce domaine. Elle est suivie par le SaaS, la Healthtech & Wellness, la Fintech et l’Éducation.

Le sommet propose également des rencontres ciblées sur l’IA, telles que les « Women Founders in AI Meetup » et le « AI CEO Meetup », renforçant ainsi les opportunités de réseautage et d’échange d’idées entre experts et entrepreneurs.

Avec un écosystème en pleine expansion, des startups innovantes et des investissements croissants, le Web Summit Qatar 2025 confirme son rôle clé dans le développement de la technologie et de l’innovation dans la région MENA.

Le Web Summit est un événement, regroupant une série de conférences sur les technologies fondé en 2009 à Dublin. Depuis de grand Web Summit se tiennent dans les régions du monde à l’instar de Doha et Lisbonne.

Le Web Summit est reconnu pour son impact sur l’évolution de la technologie et du numérique, en mettant en avant des sujets clés tels que l’intelligence artificielle, la fintech, la cybersécurité, la transformation numérique et bien plus encore.

Tekiano