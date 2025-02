La galerie Selma Feriani abrite l’exposition “Ya’aburnee” de l’artiste Monia Ben Hamouda du 26 février au 19 avril 2025. L’ exposition “Ya’aburnee – يقبرني” est intitulée d’après le concept arabe qui se traduit par “tu m’enterres”, reflétant le souhait désintéressé d’un être cher de survivre à soi-même.

L’amour et le sacrifice, omniprésents dans l’exposition, explorent les idées complexes du langage, de l’histoire et de la compréhension à travers une installation qui s’étend sur les trois étages de la galerie. L’exposition combine peinture, sculpture et pièces sonores, brouillant notre relation avec l’espace, explique la commissaire de l’exposition Anissa Touati.

Monia Ben Hamouda, née à Milan en 1991, est une artiste figurative et sculptrice italo-tunisienne, originaire de Kairouan. Elle est la lauréate de la 4ème édition du Prix Maxxi Bvlgari pour son projet « Théologie de l’effondrement (Le mythe du passé) I-X (2024) ».

Cet oeuvre constitue une installation composée de dix panneaux de fer découpés au laser, qui dessinent des motifs inspirés de la calligraphie islamique et des formes de mosquées. Les panneaux ont été retravaillés par l’artiste grâce à l’utilisation d’Al.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu, le 17 janvier 2025, à la salle Carlo Scarpa du Musée national des arts du XXIe siècle (Maxxi) à Rome qui est la première institution nationale italienne consacrée à la création contemporaine.

Actuellement, l’oeuvre de Monia Ben Hamouda fait partie de la Collection permanente de Maxxi Bvlgari.

La pratique artistique de Monia Ben Hamouda reflète la complexité de son identité interculturelle. Puisant son inspiration dans ses racines italiennes et tunisiennes et dans son syncrétisme culturel, l’artiste réinvente certains canons esthétiques établis par un processus de contamination des signes.

Le vernissage de l’exposition est prévu ce mardi 25 février à 17h au siège de la galerie Selma Feriani à la Goulette.

