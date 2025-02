Tounes Clean Up et Soli&Green lancent un projet de réhabilitation de zones forestières dans l’Oued El Ksab

La région forestière de l’Oued El Ksab à Hammam Ghezèze, relevant du district forestier de Kélibia, fait face à de nombreux défis environnementaux. Parmi eux figurent la prolifération du scolyte, un insecte ravageur ayant provoqué la dégradation des forêts de pins d’Alep, l’envahissement par certaines espèces végétales comme le lyciet, ainsi que la récurrence des incendies de forêt.

Un projet de réhabilitation de ces zones vient d’être engagé par le collectif Soli &Green et l’association Tounes Clean-Up en collaboration avec la Direction Générale des Forêts et le Commissariat Régional au Développement Agricole de Nabeul, a fait savoir le collectif via ses pages sur les réseaux sociaux.

Pour répondre à ces défis, des opérations d’aménagement des pistes de prévention ont été lancées afin de contribuer à la protection de la forêt contre les incendies, en parallèle avec la mise en place de programmes de reboisement diversifiés.

Ces actions ont inclus la plantation d’espèces végétales résistantes et adaptées aux conditions locales, telles que le thuya, le caroubier et certaines variétés de gommiers, sur une première superficie de 15 hectares.

Un autre axe du projet consiste à réintégrer le chêne kermès dans l’écosystème local, afin de renforcer la biodiversité et de restaurer l’équilibre écologique de la région.

Parallèlement à ces efforts, des panneaux de sensibilisation sont en cours d’installation pour informer les visiteurs et la communauté locale sur l’importance de la préservation de la forêt, de la conservation de la biodiversité et de la réduction des menaces pesant sur l’écosystème de la région.

Tekiano