Match Espérance de Tunis vs Etoile du Sahel : où regarder le clasico Tunisien du 26 février 2025?

Le Match Espérance de Tunis vs Etoile du Sahel se déroule mercredi 26 février 2025,dans le cadre de la 22ème journée de ligue 1 Tunisienne. Le clasico Tunisien entre l’éspérance et l’étoile, EST vs ESS, se joue à partir de 14H sur la pelouse du stade Hammadi Agerbi à Radès.

L’arbitre international portugais Luis Godinho est désigné pour diriger la rencontre opposant l’Espérance sportive de Tunis et l’Etoile du Sahel. Il sera assisté par deux autres arbitres portugais Pedro Mota (1er assistant) et Pedro Martins (2e assistant).

La Match Espérance de Tunis vs Etoile du Sahel sera diffusé en direct live sur les chaines Watania 1, Al Kass 1. Vous pouvez regarder le streaming du Match EST vs ESS sur les liens partagés par la Watania 1 et Al Kass 1.

