Météo en Tunisie : Pluies isolées sur plusieurs régions

La Météo en Tunisie affiche un temps parfois très nuageux avec pluies isolées et temporairement orageuses au nord. Ces pluies toucheront les régions du centre et localement le sud-est, l’après-midi du mercredi 26 février 2025.

Vent de secteur nord au nord et au centre et de secteur ouest au sud fort près des côtes et modéré sur le reste des régions. Sur les hauteurs et au sud, le vent sera fort pendant la nuit. Mer agitée à très agitée et houleuse sur les côtes nord.

Les températures sont en baisse. Les maximales sont situées entre 10 et 14 degrés au nord et sur les hauteurs ouest et entre 16 et 20 degrés sur le reste des régions. Elles atteindront 22 degrés sur l’extrême sud.