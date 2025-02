Ramadan 2025 : programme des Instituts Français de Tunis, Sousse et Sfax durant le mois de mars

A l’occasion du mois de Ramadan 2025 , qui devrait débuter selon les calculs astronomiques samedi 01 mars, les Instituts Français de Tunis, Sousse et Sfax ont concocté un programme spécial proposant aux visiteurs des veillées ramadanesques exceptionnelles.

Les soirées ramadanesques durant le mois de mars 2025 aux Instituts Français de Tunisie se répartissent entre projections, concerts, prestations théâtrales et artistiques comme la Hadhra et le Stambeli, lecture de contes et de poèmes et des rencontres débats.

En plus des veillées, les Instituts Français de Tunisie ouvrent leurs portes durant la journée pour proposer des expositions et diverses activités à l’instar de l’exposition “Ecrire en Français Histoire de langues, Voyages de mots” à l’IFT de Tunis.

Des ateliers de jeux à la médiathèque ainsi que des matinées dédiées à la création d’histoire et la lecture des contes sont prévus pour les jeunes et enfants à Sousse, Sfax et Tunis.

Programme des Instituts Français de Tunis, Sousse et Sfax durant le mois de Ramadan 2025 du 01 au 30 mars : https://www.institutfrancais-tunisie.com/sites/default/files/2025-03/CALENDRIER-03-2025.pdf

Télécharger (PDF, 1.23Mo)

Il est à noter que la plupart des spectacles, activités et concerts aux instituts français sont accessibles gratuitement. Le spectacle de la Chorale Voix des Angles à Tunis est payant.

S.B.