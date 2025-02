Success Stories : Découvrez les startups tunisiennes Garagy et Tjara Tech propulsées par le programme Dot Camp+

Ce sont sept startups Tunisiennes prometteuses issues de 7 régions de Tunisie, qui ont participé à la première édition du programme Dot Camp+, le programme de The Dot dédié à l’innovation régionale .

Parmi les réussites inspirantes, l’incubateur the Dot propose aux lecteurs de découvrir les parcours transformateurs de Garagy et Tjara Tech, symboles de l’impact positif du programme.

Garagy, une startup basée au Kef, connecte les utilisateurs avec des mécaniciens de confiance dans leur région. Grâce à une plateforme proposant des tarifs transparents et des avis vérifiés, Garagy garantit une expérience de réparation automobile fiable et sans surprises.

Grâce à Dot Camp+, l’équipe a bénéficié d’un accompagnement en stratégie commerciale et en développement technologique, ce qui lui a permis d’optimiser son application et de structurer son offre pour le marché tunisien.

Wael Fathi, fondateur de Garagy, témoigne : « Dot Camp+ nous a donné les outils et le réseau nécessaires pour faire passer notre startup à un niveau supérieur. Les conseils que nous avons reçus ont transformé notre vision et notre stratégie. ».

Tjara Tech, originaire de Zaghouan, propose une marketplace numérique innovante dédiée aux artisans et producteurs locaux, leur permettant d’accéder à un marché plus large et d’améliorer leur visibilité en ligne.

Mustapha Zoghlami, co-fondateur de Tjara Tech, explique : « Ce programme nous a offert un accompagnement sur mesure, semblable à une armure qui nous protège et nous permet d’évoluer. L’accès privilégié à des experts nous a aidés à affiner notre stratégie et à élargir notre portée. ».

Dot Camp+ a offert à 14 startups basées dans les régions de Tunisie un accompagnement intensif pour concrétiser leurs projets innovants, et ce du 6 août au 30 septembre 2024. Le programme s’est articulé autour de trois phases clés :

– 1 mois d’immersion complète au cœur de l’écosystème The Dot à Tunis.

– 3 mois d’accompagnement personnalisé en ligne pour un suivi sur mesure.

– 1 an d’accès continu aux ressources de The Dot pour soutenir leur développement.

En proposant un cadre structuré et des ressources adaptées, Dot Camp+ vise à autonomiser les startups des régions, contribuant ainsi à la croissance dynamique des écosystèmes régionaux en Tunisie. Grâce à ce programme, les startups transforment leurs idées en entreprises durables, génératrices d’emplois et de valeur.

Safa Majdoub, Directrice de The Dot, déclare : « Dot Camp+ a démontré que l’innovation en Tunisie ne se limite pas à la capitale. Les startups des régions ont un potentiel immense, et nous sommes fiers de les accompagner dans leur croissance et leur structuration. ».

Dot Camp+ est un programme de The Dot, premier hub de l’innovation digitale en Tunisie Fondé en 2021, dédié à la promotion de l’innovation dans les régions tunisiennes. Il offre aux startups un accompagnement intensif et personnalisé pour les aider à développer des projets innovants et à créer un impact positif sur leur territoire.

Tekiano avec The Dot