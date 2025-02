 Podcast Fama Menou créé par Khaled Alimi : The DOT une expérience transformatrice pour Fama Menou

Le Podcast Fama Menou, créé et animé par Khaled Alimi, illustre parfaitement la dynamique collaborative au sein de l’écosystème numérique tunisien, notamment à travers le passage à The DOT, le premier hub d’innovation digitale.

Khaled Alimi a lancé Fama Menou pour explorer les opportunités de création de richesse dans l’économie numérique. Le podcast s’est rapidement imposé comme une référence, offrant des insights précieux aux entrepreneurs et professionnels du digital tunisiens.

Avec son studio de podcast ouvert aux créateurs depuis 2021, the DOT a joué un rôle crucial dans le développement de Fama Menou: Khaled a pu bénéficier d’un environnement professionnel et d’équipements de pointe pour la production de son podcast. La participation de Khaled au programme DOT Camp a été un tournant pour Fama Menou.

À ce sujet, Khaled Alimi déclare : “The DOT a été une expérience transformatrice pour Fama Menou. La disponibilité et l’espace de podcast et le soutien de la communauté de The Dot ont été essentiels pour mon parcours. Cette expérience m’a ouvert les yeux sur le pouvoir de rassembler une communauté et les opportunités et synergies qui peuvent en découler.”

Cette collaboration souligne l’importance des structures comme The Dot dans le développement de l’écosystème entrepreneurial tunisien, en offrant non seulement des ressources techniques, mais aussi un réseau de soutien et d’expertise inestimable pour les créateurs de contenu digital comme Khaled Alimi.

Tekiano avec The DOT