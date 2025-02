Exposition Écrire en français – Histoires de langues, voyages de mots à l’IFT de Tunis

L’exposition Écrire en français – Histoires de langues, voyages de mots est proposée par l’Alliance Française de Paris et présentée à l’Institut français de Tunisie à Tunis du 27 février au 14 mars 2025. Elle met en lumière des écrivain.e.s originaires de villes du monde entier à l’instar de ; Buenos-Aires, Tokyo, Kaboul, Dakar, Beyrouth ou Saïgon.

À travers le destin, le hasard et des histoires personnelles ou collectives marquées par des drames, des amours et des rencontres, les autrices et auteurs, dont les oeuvres sont exposées, s’approprient la langue française.

Pourquoi ont-ils choisi d’écrire en français ? Comment ont-ils reçu cette langue ? Comment l’ont-ils apprise, façonnée, et enrichie ?

Ce sont ces destinées que retrace l’exposition, proposée par l’Alliance Française de Paris et présentée à l’Institut français de Tunisie. Ces lieux parfois éloignés de la culture francophone, n’enlèvent rien à l’impact que la langue française a eu sur leur parcours, lit-on dans la présentation de l’exposition.

Cette exposition multimédia ‘Écrire en français’ combine des extraits d’œuvres, citations et entretiens filmés exclusifs, soigneusement sélectionnés par Bernard Magnier et Sabyl Ghoussoub. Un guide d’auto-médiation est disponible à l’accueil de l’IFT.

Des visites guidées et des ateliers destinés pour les publics scolaires seront organisés à l’Institut français de Tunisie durant cette période qui coïncide avec le mois de Ramadan 2025.

À l’issue de son passage à Tunis, l’exposition Écrire en français – Histoires de langues, voyages de mots se déplacera dans le réseau culturel français en Tunisie (Instituts français et Alliances Françaises).

L’exposition est accessible à Tunis, avenue de Paris, du lundi au vendredi de 9h à 15h30. L’entrée est libre et gratuite.

