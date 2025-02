Festival de la Médina 2025 , programme de la 41e édition du 4 au 28 mars à Tunis

Le Festival de la Médina 2025 se déroule dans sa 41ème édition du 04 au 28 mars 2025 à Tunis et ses environs. Une sélection des meilleurs artistes tunisiens et étrangers sont invités à se produire au théâtre municipal de Tunis et à la Médina de Tunis en ce Ramadan 2025.

En tout, le public pourra assister à 28 spectacles dans divers genres musicaux entre soufi, tarab, malouf, oriental, tunisien et jazz sont prévus au programme, en plus d’une pièce de théâtre.

A l’affiche des voix talentueuses comme Ghalia Benali, Chokri Omar Hannachi, Fayçal Riahi, Raoudha ben Abdallah, Raouf Maher, Malek Lakhoua, Dorsaf Hemdani et le Syrien Abdallah Marish sont attendus. Une seule pièce de théâtre pièce, “Chahed Kabla al hathf” de Souad ben Slimane, est au menu de cette édition 2025.

Le festival se déroulera au Théâtre municipal de Tunis et à Dar Lasrem, au centre culturel Bir Lahjar et au club Tahar Haddad au cœur de la Médina de Tunis en plus de L’Eglise Sainte-Croix récemment réhabilitée et transformée en un pôle culturel.

Programme du Festival de la Médina 2025 du 4 au 28 mars à Tunis :

– Mardi 04 mars : Dar Lasrem : Kharja Aissaouia

– Mercredi 05 mars : “Lamma” de la troupe des cheikhs de musique soufie (Mausolée Sidi Mehrez)

– Vendredi 07 mars : Théâtre municipal de Tunis : Ghalia Benali

– Samedi 08 mars : Dar Lasrem : spectacle espagnol

– Dimanche 09 mars : Club Tahar Haddad : “Electro Oud” de Chaima Srairi

– Lundi 10 mars : Dar Lasrem : Chokri Omar Hannachi

– Mardi 11 mars : Théâtre municipal de Tunis : Fayçal Riahi, en hommage-posthume à l’artiste égyptien Mohamed Abdelwaheb

– Mercredi 12 mars :Club Tahar Haddad : “El-hal” de l’artiste Amine

– Jeudi 13 mars : Dar Lasrem : pièce “Chahed Kabla al hathf” de Souad ben Slimane

– Vendredi 14 mars : Dar Lasrem : Béchir Selmi

– Samedi 15 mars : Espace Sainte-Croix: Abdallah Marish (Syrie)

– Dimanche 16 mars : Espace Sainte-Croix: Al hamzia-dalael al khayrat taratil de la mosquée Zaytouna

– Lundi 17 mars : Dar Lasrem : Samir Zghal / Théâtre municipal de Tunis : spectacle espagnol

– Mardi 18 mars : Dar Lasrem : Nafaa Allani

– Mercredi 19 mars : Espace Sainte-Croix: Troupe Tassahil

– Jeudi 20 mars : Théâtre municipal de Tunis : Raouf Maher

– Vendredi 21 mars : Centre culturel Bir Lahjar : Malek Lakhoua

– Samedi 22 mars : Centre culturel Bir Lahjar : Raoudha ben Abdallah / Espace Sainte-Croix: Hadhra de Sidi Bouali, musique soufie de Nefta

– Dimanche 23 mars : Club Tahar Haddad : Maher Hammami, musique du genre malouf / Centre culturel Bir Lahjar : troupe de Testour

– Lundi 24 mars : Théâtre municipal de Tunis : La Rachidia avec la participation de Dorsaf Hemdani

– Mardi 25 mars : Espace Sainte-Croix: Khadija Afrit, musique du genre tarab

– Mercredi 26 mars : Espace Sainte-Croix: Spectacle tarab tuniso-syrien avec la participation de l’artiste syrien Amer Ajmi

– Jeudi 27 mars : Théâtre municipal de Tunis : Sofien Zaidi & Sarra Nouioui dans “Almoulaoun” sous la direction de Mariem Salama

– Vendredi 28 mars : Centre culturel Bir Lahjar : Club “médecins & tarab” de la faculté de médecine de Tunis sous la direction de Sofien Bouhamed

Le festival de la Médina de Tunis est un rendez-vous annuel créé en 1984 qui se tient chaque Ramadan à l’initiative de l’Association portant le nom du festival. Le festival se déroule dans des espaces autour des monuments emblématiques de la Médina de Tunis classée au patrimoine de l’Unesco.

Tekiano