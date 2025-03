Feuilletons Tunisiens du Ramadan 2025 : chaines et horaires de diffusion

Les téléspectateurs pourront découvrir en ce ramadan 2025 une grande diversité de feuilletons et séries allant des séries historiques aux drames sociétaux en passant par les comédies.

Nous avons sélectionné pour vous une liste de feuilletons et sitcoms tunisiens les plus attendus et leurs horaires de diffusion sur les différentes chaines TV Tunisiennes:

– Feuilleton Rafle (15 épisodes) réalisé par Rabii Takali et mettant en scène Rim Ben Massoud, Abdel Mounim Chouiat, Maram Ben Aziza et Moukad Sahlili. Rafle est diffusé à partir de 18H50 sur la Watania 1.

Cette production inspirée d’une histoire vraie, aborde des événements politiques, sociaux et économiques marquants en Tunisie, déployés sur trois périodes clés : les années 60, les années 80 et le début des années 2000.

– Sitcom Yasmine et Fella (30 épisodes) réalisé par par Nabil Balsid avec Kawther El Bardi, Rim Zribi et Tarek Baalouch…. diffusé quotidiennement après l’appel à la prière du Maghreb sur la chaîne nationale Tunisienne Watania 1.

La série raconte l’histoire de deux sœurs. Yasmine est une jeune femme connectée qui partage chaque instant de sa vie sur les réseaux sociaux. Fella, son aînée revient soudainement passer le mois de Ramadan en Tunisie après une longue absence.

– Sitcom Sahbek Rajel de Kais Chakir, adapté du film comique à succès Sahbek Rajel qui se transforme en une série humoristique. Sahbek Rajel est diffusé sur la chaîne Nessma Jadida après la rupture du jeune, à partir de 18H30.

La série met en vedette Dorra Zarrouk, Karim Gharbi, Yacine Ben Gamra, Kaouthar El Bardi, Younes Ferhi, Soufien Dahech, Slah Msadek, Loubna Sdiri et plein d’autres.

– Feuilleton Ragouj – Kenz de Abdelhamid Bouchnak . Le deuxième volet attendu du succès Ragouj diffusée en 2024. Cette nouvelle saison réunira à nouveau Bahri Rahali, Chedhly Arfaoui, Hela Ayad, Aziz El Jebali, Yassmin Dimassi, Bilal Slatnia, Amira Chebli, le rappeur Kafon, et plein d’autres. Feuilleton Raqouj – Kenz est diffusé sur la chaîne Nessma Jadida à partir de 19H30.

L’histoire de “Ragouj” continue après la destruction de l’école, avec le retour d’Othman, fils de l’ancien chef, et des rumeurs de trésor caché sous les terres du village. Les tensions montent entre les villageois, chacun cherchant à découvrir les secrets enfouis.

– Feuilleton El Fetna de Sawsen Jomni avec les acteurs Mouna Noureddine, Mohamed Mrad, Mohamed Ali Ben Jomaa, Rim Riahi et Najla Ben Abdallah. Il est diffusé sur la chaine Elhiwar Ettounsi à l’heure du prime time.

Ce feuilleton dramatique social intense aborde le thème des conflits qui opposent les membres d’une famille autour de l’héritage.

– Feuilleton Al Zaiim ( 15 épisodes) réalisé par Hamdi Jouini avec Ahmed Landolsi, Houssem Sahli, Mariem ben Chaâbane, Atef ben Hussin, Aisha Attia, Manel Amara… Le feuilleton El Zaiim est diffusé sur Telvza TV à partir de 19H15.

Cette série dramatique explore les enjeux sociaux contemporains à travers plusieurs récits croisés.

– Sitcom Harissa Land réalisé par Ziad Litaïem. Cette série satirique réunit les acteurs Jamal Madani, Riyad Hamdi et Arwa Ben Ismail. Harissa Land est diffusé sur la Watania 1 juste après la rupture du jeûne.

La série d’une durée d’une vingtaine de minutes critique l’inertie des fonctionnaires dans l’administration tunisienne avec un ton humoristique et en mettant en avant des situations loufoques.

