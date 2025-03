Oscars 2025 : le film palestinien No Other Land interpelle et Anora triomphe (Palmarès)

La cérémonie des Oscars 2025 s’est déroulée dans la soirée du dimanche 02 mars et a offert aux téléspectateurs qui ont pu la suivre en direct, une soirée riche en émotions et en surprises, marquée par une concurrence féroce.

Jusqu’aux derniers instants, l’issue était incertaine pour cette 97e édition des oscars, avec une compétition serrée entre des films acclamés tels que Anora, Wicked, Emilia Pérez, Conclave et Dune : Partie 2.

Finalement, c’est le film Anora, une adaptation moderne du conte de Cendrillon, qui s’est imposée en décrochant cinq statuettes, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Anora, la grande gagnante de la soirée

Le film de Sean Baker, cinéaste américain, a marqué la cérémonie en remportant cinq Oscars : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur scénario original et meilleure actrice pour Mikey Madison.

Son rôle poignant de strip-teaseuse tombant amoureuse du fils d’un oligarque russe lui a valu cette prestigieuse distinction. Déjà lauréat de la Palme d’Or à Cannes, Anora rejoint ainsi le cercle restreint des films ayant cumulé les deux prestigieuses distinctions, aux côtés de Parasite (2019) et Marty (1955).

Un documentaire palestinien primé aux Oscars 2025 : No Other Land

Une des grandes surprises de cette édition a été la consécration du documentaire palestinien No Other Land, co-réalisé par le Palestinien Basel Adra et l’Israélien Yuval Abraham, qui a remporté l’Oscar du meilleur film documentaire.

No Other Land reflète la réalité que nous subissons depuis des décennies et face à laquelle nous résistons, tandis que nous appelons à la fin de la guerre, à la fin des injustices, et à la fin du nettoyage ethnique des Palestiniens, a dit Basel Adra lors de la réception de la statuette.

Ce film poignant, réalisé par un collectif de cinéastes palestiniens et israéliens, explore la réalité du conflit israélo-palestinien à travers les yeux de citoyens ordinaires.

En mêlant témoignages et images saisissantes, No Other Land met en lumière les souffrances des populations locales et souligne l’urgence d’une solution pacifique.

Les autres grands gagnants des Oscars 2025

Malgré ses 13 nominations, Emilia Pérez de Jacques Audiard n’a pas obtenu les récompenses majeures, mais a brillé avec Zoe Saldaña, qui décroche l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

The Brutalist de Brady Corbet suit de près Anora avec trois trophées, dont celui du meilleur acteur pour Adrien Brody et celui de la meilleure musique de film.

Palmarès des Oscars 2025

Meilleur film : Anora (Alex Coco, Samantha Quan et Sean Baker)

Meilleur réalisateur : Sean Baker (Anora)

Meilleure actrice : Mikey Madison (Anora)

Meilleur acteur: Adrien Brody (The Brutalist)

Meilleure actrice dans un second rôle : Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Meilleur acteur dans un second rôle : Kieran Culkin (A Real Pain)

Meilleur film international: I’m Still Here (Brésil)

Meilleur film d’animation: Flow Flow (Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens et Gregory Zalcman)

Meilleur film documentaire: No Other Land (Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal et Yuval Abraham)

Meilleur scénario original: Anora (Sean Baker)

Meilleur scénario adapté: Conclave (Peter Straughan)

Meilleur Musique de film : The Brutalist (Daniel Blumberg)

Meilleurs effets spéciaux : Dune: Part Two (Denis Villeneuve)

