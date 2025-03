UNILEVER TUNISIE remporte 10 prix ‘Elu Produit de l’Année 2025’ pour ses marques phares: Sunsilk, Dove, Signal, Clear et Axe  

La société UNILEVER Tunisie, connu par ses divers produits de grande consommation et son historique d’investissement dans le pays, vient de remporter 10 prix « Elu Produit de l’Année 2025 ».

Sur la base d’une étude de marché sur la consommation en Tunisie sous forme d’une enquête menée par L’Institut El Amouri, les cinq marques phares de la société UNILEVER Tunisie : Sunsilk, Dove, Signal, Clear et Axe, ont été élues « Produits de l’année 2025 » grâce à l’avis des consommateurs tunisiens et à leur confiance renouvelée en ces produits.

Cette distinction n’est pas la première pour la société UNILEVER en Tunisie. Chaque année, plusieurs de ses produits de qualité sont récompensés par divers prix, labels et certifications à l’échelle nationale et internationale. Et c’est pour la 5ème fois que les marques phares du groupe obtiennent le label des consommateurs « Elu Produit de l’Année ».

« Cette victoire, avec 10 prix remportés cette année, est une récompense qui reflète la reconnaissance continue et renouvelée du consommateur tunisien par nos marques leaders sur le marché depuis plusieurs années. A titre d’exemple, SUNSILK, notre marque phare de shampoing présente et produite depuis plus de 60 ans en Tunisie, constitue une fierté pour notre groupe » a souligné M. Mohamed Dinia, directeur général d’Unilever Tunisie, Maroc & Libye.

Il a ajouté : « Chez Unilever, nous avons toujours cru que l’innovation naît d’une compréhension profonde des personnes que nous servons. Notre mission est d’offrir des produits qui améliorent leur quotidien : des solutions à la fois de haute qualité, fiables et conçues avec attention.

Nous dédions cette distinction à notre force ouvrière et à tous nos cadres et collaborateurs de production et de promotion qui témoignent d’un leadership exemplaire sur le marché. Nous nous engageons aussi à être les plus réactifs, les mieux innovants, les plus attractifs et toujours à l’écoute de nos clients ».

Il est à noter que « Produit De l’Année Tunisie » concerne la plus vaste étude sur le comportement du consommateur tunisien face à l’innovation des produits. Il est décerné par 2.400 consommateurs chaque année.

Les produits UNILEVER Tunisie ayant obtenu le label « Elu Produit de l’Année 2025 » :

SUNSILK – catégorie Shampoing

SUNSILK Après shampoing – catégorie Après Shampoing

CLEAR – catégorie Shampoing Antipelliculaire

SIGNAL Cavity Fighter – catégorie Dentifrice Soin

SIGNAL White Now – catégorie Dentifrice Blancheur

SIGNAL Naturals – catégorie Dentifrice Naturel

DOVE Pain de Toilette – catégorie Pain de Toilette

DOVE Savon Liquide – catégorie Savon Liquide

DOVE Déo – catégorie Déodorant femme

AXE – catégorie Déodorant homme.

Crée en 1987, le label « Élu Produit De l’Année » est aujourd’hui présent dans 40 pays et concerne plus de 3,5 milliards de consommateurs à travers le monde. Le label a pour but essentiel de guider le consommateur vers les nouveaux produits sur le marché et de récompenser les marques et les fournisseurs de services pour leurs innovations dans diverses catégories.

Communiqué