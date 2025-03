Skype sera fermé par Microsoft en mai 2025 après 20 ans d’existence , qui est son remplaçant?

Skype le célèbre logiciel d’appel gratuit par internet, une des applications phares de Microsoft durant les années 2000, largement utilisé dans le milieu professionnel, sera définitivement clôturé et ne sera plus accessible à partir du 05 mai 2025.

Skype est une application de communication lancée pour la première fois en 2003. Elle permettait aux utilisateurs d’effectuer des appels vocaux et vidéo, d’envoyer des messages instantanés et de partager divers fichiers.

II était possible d’utiliser Skype sur de nombreuses plateformes, telles que les ordinateurs personnels, les smart, les téléphones et tablettes et même sur les consoles XBOX.

Vu sa popularité croissante dans le monde entier, et les facilités de communication qu’il octroie, Microsoft a racheté le logiciel Skype en 2011 pour 8,5 milliards de dollars. Mais avec les années et la concurrence imposée par d’autres applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Zoom et Discord, Skype est de moins en moins utilisé.

Microsoft a récemment décidé de fermer Skype for business mais pas Skype normal utilisé par les particuliers. Cela était dû à la volonté de Microsoft de fermer cette plateforme de communication pour se consacrer à l’amélioration de Microsoft Teams, un meilleur outil de collaboration.

Pour y parvenir, Microsoft a décidé de fusionner plusieurs autres services, tels que la messagerie Teams et d’autres applications vidéo ne les rendant ainsi plus disponibles en dehors de cette plateforme.

Microsoft Teams, l’alternative de Skype, intègre à meilleur niveau la suite productivity Microsoft 365 – message, visioconférence, partage de documents avec suivi d’édition – et propose des fonctionnalités de sécurité et de pilotage de réunions avancées.

Si le logiciel de Microsoft continue à être plébiscité par les particuliers, Microsoft oriente clairement les professionnels clients vers Teams. L’éditeur a donc fait le choix stratégique de simplifier l’usage de ses solutions et d’offrir une réponse plus robuste, évolutive, et mieux préparée aux enjeux de l’entreprise de demain.

