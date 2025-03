SOS Villages d’Enfants Tunisie lance l’initiative Koffet Romadhane Digital au profit de 1300 familles. L’association Tunisienne indique qu’à l’occasion du Ramadan 2025, cette initiative humanitaire contribuera à la promouvoir et à développer de l’action sociale et bénévole en Tunisie au profit des catégories vulnérables.

Cette initiative vise à ouvrir la voie à tous les Tunisiens pour contribuer au soutien des enfants sans soutien familial et des familles démunies durant le mois sacré, à travers des dons numériques par cartes bancaires via son site web www.sosve.tn.

Ceci facilitera le processus de don et son accessibilité à tous, contribuant ainsi à accroître le soutien aux enfants et aux familles bénéficiant des services de l’association.

L’association espère que cette nouvelle initiative bénéficiera à plus de 1300 familles dans différents gouvernorats de la République

L’association précise que cette nouvelle initiative permet d’effectuer des dons au moyen d’une carte bancaire en faveur des bénéficiaires, conformément aux principes de transparence et de gouvernance.

L’Association tunisienne de SOS Villages d’Enfants parraine plus de 5080 enfants et jeunes dans le cadre des programmes de prise en charge et de protection des enfants en danger et sans soutien familial, à savoir le programme des foyers intégrés de SOS Villages d’Enfants et le programme de soutien familial et de prévention de la négligence des enfants.

Pour faire vos dons directement en ligne, et participer à l’initiative Koffet Romadhane Digital ,consultez le site https://www.sosve.tn/9offet-romdhan-2025/

Tekiano