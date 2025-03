Sufiyet Ennejma Ezzahra du 19 au 22 mars 2025 : des spectacles Soufi spécial Ramadan 2025

Sufiyet Ennejma Ezzahra est un rendez-vous musical ramadanesque, spécial Ramadan 2025, proposé par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) du 19 au 22 mars 2025 au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said.

Une ambiance spirituelle marquée par la magie de la danse et musique Soufi en plus des louanges et des interprétations vocales émises par des confréries à l’instar de la Aissaouia, Shadhouliyya, Soulamiyya et Qadiriyya, sont au menu de cette évènements.

Le public, particulièrement les mélomanes, passionnées de la musique des confréries et qui apprécient la musique soufie auront rendez-vous avec quatre soirées dédiées à cet art ancestral qui se transmet d’une génération à l’autre.

Programme complet de Sufiyet Ennejma Ezzahra du 19 au 22 Mars 2025 :

Mercredi 19 mars: Spectacle inaugurale “Silsilet el-fzou” proposée par Cheikh Hatem Ferchichi. Il comprend une série de louanges, d’hymnes et de mers présentés par des chanteurs professionnels en utilisant des instruments traditionnels connus à la manière de Soulamiyah, Aroussiyyah, Chadhiliyyah, en particulier le bandir.

Jeudi 20 mars : Spectacle soufi “Ahl Al-Mahabba”, un concert musical et vocal en direct issu du patrimoine soufi ancien, produit par l’artiste” Mohamed Beskri. Il repose sur une interprétation vocale de plusieurs noubas et pièces soufies anciennes appartenant aux confréries Shadhouliyya, Soulamiyya et Qadiriyya dans sa première partie. Quant à la seconde partie, elle est dédiée aux noubas soufies populaires en l’honneur du saint Abu Saïd Al-Baji,

Vendredi 21 mars : “Aissaouia” de La Marsa, sous la direction de Mehdi Mimouni. Le spectacle se compose de séquences de chants et de danses tirées de l’héritage soufi, allant du Ward al-Qdum, du Mjarrad et du Brawil interprétés par Al-Hallala, accompagnés de danses soufies interprétées par Al-Hadhar

Samedi 22 mars : “Aissaouia” de Béni Khiar dirigée par Hichem Ben Amor. s’agit d’un ensemble de pièces lyriques au contexte mystique placées dans divers modèles en termes de mélodies et de rythmes, accompagnées des instruments Bendir, Tar et Nagharat, ainsi que la Clarinette.

Les billets du l’événement Sufiyet Ennejma Ezzahra sont disponibles sur le site officiel du CMAM ainsi qu’aux guichets d’Ennejma Ezzahra, informe le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes.

Tekiano