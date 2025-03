WWF NA organise une journée de sensibilisation pour les enfants à Dar El Hout

WWF NA a organisé une journée de sensibilisation pour les enfants à Dar El Hout, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des herbiers marins, en collaboration avec l’Association tunisienne de taxonomie (ATUTAX), l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) et le Réseau Enfants de la Terre.

L’événement qui s’est tenu vendredi 28 février 2025, a réuni près de trente enfants âgés de 9 à 13 ans de l’école Raoued Plage, qui ont vécu une expérience éducative enrichissante sur le rôle essentiel des herbiers marins dans l’équilibre des écosystèmes marins.

À travers des activités interactives mêlant apprentissage et jeu, les enfants ont découvert l’importance de ces plantes marines dans la protection des côtes, le maintien de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique.

Le programme de WWF Afrique du Nord comprenait plusieurs ateliers captivants, notamment des jeux interactifs comme “Plongée à la découverte des herbiers marins” et un quiz interactif sur les herbiers marins.

Les enfants ont participé à des ateliers créatifs comparant les écosystèmes marins et terrestres et la création de modèles en papier d’herbiers marins, en plus d’une séance de lecture d’un conte sur la Posidonie, visant à renforcer la sensibilisation environnementale et à encourager les enfants à protéger le milieu marin.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts visant à diffuser la culture environnementale parmi les jeunes générations, en les encourageant à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement, contribuant ainsi à la construction d’une société plus consciente et durable.

Tekiano avec Communiqué