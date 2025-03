7e édition de “Saha Chribtek” : les nuits festives spécial Ramadan 2025 par le Goethe-Institut Tunis

Le Goethe-Institut Tunis annonce le retour de la 7e édition de sa manifestation “Saha Chribtek” ; les nuits festives spécial Ramadan 2025 qui investissent les jardins de centre culturel allemand, au coeur de la capitale Tunis.

Cette année, le public pourra assister à trois soirées festives, les 18, 19 et 22 mars, proposées par des artistes locaux et internationaux. Il est convié à participer à une expérience conviviale où la tradition rencontre la créativité moderne, indique le Goethe-Institut Tunis.

Au menu de ces soirées; une lecteur de contes, des projections cinématographiques et bien sûr des performances musicales. De quoi célébrer la richesse des échanges culturels et offrir une expérience où les traditions de l’art riment avec les couleurs des temps modernes.

Programme de la 7e édition de “Saha Chribtek” spécial Ramadan 2025 :

– Mardi 18 mars 2025 : Lecture Musicale dans le cadre du lancement du livre “Les Contes de La Nuit” écrit et illustré par Khalil Gharbi. Lecture des contes en français et en dialecte tunisien, par Nadia Boussetta. Musique par Imen Mourali.

– Mercredi 19 mars 2025 : Projection cinématographique “10 ans de Ciné Par’Court”, à l’occasion du dixième anniversaire du programme “Khatawat-Ciné Par’Court”, avec une sélection des œuvres des plus marquantes et des films qui ont façonné l’identité du programme et révélé de jeunes talents prometteurs.

– Samedi 22 mars : Performance artistique du groupe “Dendri Stambeli Movement“. Le groupe tunisien invitera le public à embarquer dans voyage au coeur des traditions et des sons contemporains.

Les musiciens de formation moderne et les héritiers de la tradition Stambeli fusionnent à travers les sons de la guitare électrique et de la basse qui se mêlent aux instruments emblématiques du Stambeli -Gombri, Gambra, Gougay et Chkachak.

La septième édition des nuits festives de Ramadan “Saha Chribtek” se déroule en plein air dans les jardins du Goethe-Institut à Tunis. L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

