Mobile World Congress 2025 : la Tunisie marque sa présence avec 4 entreprises opérant dans les métiers des technologies des télécommunications

Le salon Mobile World Congress, MWC 2025 se déroule du 3 au 6 mars à Barcelone en Espagne. La Tunisie marque sa présence avec 4 entreprises opérant dans les métiers des technologies des télécommunications, la fintech et l’intelligence artificielle, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Le CEPEX a fait savoir que ces entreprises ont disposé, lors de ce conclave, d’une tribune pour exhiber leurs solutions au monde des affaires et tenir des rencontres en mode bilatérales(BtoB) dans une optique de partenariat.

La Tunisie est présente pour la 12ème fois au Mobile World Congress, ce rendez-vous majeur de l’industrie mondiale des télécommunications et de la connectivité. Elle s’est distinguée au cours de cette édition par une dense présence, notamment, avec une délégation de 6 start-ups encadrée par le ministère des technologies de la communication.

Le pavillon tunisien a été le théâtre d’une séance de networking entre les exposants tunisiens et une délégation d’entrepreneurs canadiens appartenant aux provinces de l’Ontario et de l’Alberta et désirant développer leurs activités en Afrique du Nord et particulièrement la Tunisie.

Cette action de réseautage est le fruit d’une collaboration entre le Cepex et le service économique de l’ambassade du Canada à Tunis. Elle ambitionne de générer des rencontres de matchmaking en marge du salon dans le but d’enrichir et diversifier le programme de la participation tunisienne, précise le CEPEX dans son communiqué.

Tekiano avec CEPEX