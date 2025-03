Google lance AI Mode son nouveau assistant d’IA et révolutionne la recherche avec Gemini 2.0. Le géant américain de la web s’améliore en réinventant sa recherche avec des fonctionnalités IA avancées.

L’entreprise annonce une grande révision de ses AI Overviews avec Gemini 2.0 et a déployé un nouveau AI Mode, dans un article intitulé “Expanding AI Overviews and introducing AI Mode” publié sur son blog le 05 mars 2025.

A l’aide de Gemini 2.0, la réponse à des requêtes qui, autrement, devaient prendre des minutes, voire des heures, pour se renseigner sur le codage, les mathématiques avancées ou une interrogation multimodale expansive, devient plus rapide et fluide, explique Google.

En général, la qualité de sa réponse obtenue après Gemini 2.0 est considérablement améliorée, y compris la capacité de réponse à des questions difficiles.

Aujourd’hui disponible aux États-Unis, cette démocratisation permet à un public plus large d’exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle dans la recherche, rendant ainsi l’information plus accessible et compréhensible.

Parallèlement, Google teste en laboratoire une fonctionnalité innovante baptisée AI Mode. Cette expérience, basée sur une version personnalisée de Gemini 2.0, propose un raisonnement avancé et des capacités de traitement multimodal inédites.

L’AI Mode permet de poser des questions complexes, de mener des recherches approfondies et d’obtenir des réponses structurées accompagnées de liens utiles pour approfondir le sujet.

La technique de “query fan-out”, permet d’effectuer plusieurs recherches simultanément sur divers sous-thèmes, intégrant des données en temps réel issues du Knowledge Graph et de sources fiables.

Les premiers retours des testeurs internes et des abonnés de Google One AI Premium sont très positifs, soulignant la rapidité, la qualité et l’originalité des réponses fournies.

Comparaison avec ChatGPT et Perplexity

Il est intéressant de comparer l’approche du Mode AI de Google à d’autres acteurs du marché de l’IA conversationnelle, notamment ChatGPT et Perplexity.

ChatGPT est reconnu pour sa capacité à générer des textes cohérents et interactifs, tandis que Perplexity se distingue par sa recherche d’informations rapide et concise.

Toutefois, la solution de Google intègre des éléments uniques comme l’accès direct aux données en temps réel et une recherche contextuelle enrichie par plusieurs sources.

Cette combinaison offre un avantage concurrentiel, permettant d’obtenir des réponses plus nuancées et adaptées aux requêtes complexes, tout en améliorant l’expérience utilisateur par une interface intégrée et optimisée pour la recherche.

