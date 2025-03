La version bêta de Samsung One UI 7 s’étend à d’autres appareils Galaxy

Samsung poursuit son expansion mondiale de l’IA mobile et dote les modèles précédents de fonctions Galaxy AI

Samsung Electronics Co., Ltd. annonce le lancement des fonctions Galaxy AI sur un plus grand nombre d’appareils Galaxy par le biais du programme bêta One UI 7, conçu pour offrir l’expérience d’IA mobile la plus naturelle et la plus harmonieuse qui soit.

Le programme bêta sera disponible sur les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 à partir du 6 mars 2025, en Inde, en Corée, au Royaume-Uni et aux États-Unis. D’ici un mois, il sera étendu à d’autres appareils Samsung Galaxy, notamment la série Galaxy S23, la série Tab S10 et l’A55.

Les utilisateurs peuvent s’inscrire au programme bêta par l’intermédiaire de Samsung Members. La mise à jour officielle de One UI 7 sera disponible début avril. La disponibilité peut varier selon le modèle d’appareil et le marché.

En intégrant des agents IA sophistiqués et des capacités multimodales à chaque point de contact de l’interface, One UI 7 marque un grand pas en avant dans la création d’un nouveau type d’expérience mobile où chaque interaction est plus intuitive que jamais.

Communiqué