Partenariat association Un Sourire Pour Tous et STAFIM : 150 couffins livrés pour le Ramadan 2025 dans le cadre de l’action “Landtrek الخير by Peugeot”.

Dans un élan de solidarité et de partage, STAFIM – Peugeot Tunisie et Un Sourire Pour Tous ont uni leurs forces pour distribuer 150 couffins de Ramadan aux familles de Sidi Salem et Sejnane, relevant du gouvernorat de Bizerte.

Grâce à la flotte de Peugeot Landtrek, cette action a permis d’acheminer l’aide directement aux bénéficiaires, illustrant l’importance du partenariat entre entreprises engagées et associations humanitaires.

A la suite de cette collaboration entreprise-association qui fait la différence, 150 familles ont bénéficié d’une aide alimentaire essentielle acheminée via 3 véhicules Peugeot Landtrek. Vidéo de l’action:

Oussama Ben Mahmoud, Président de Un Sourire Pour Tous à déclaré dans ce sens : “Notre engagement avec STAFIM prouve que lorsqu’une entreprise met ses ressources au service d’une cause, l’impact est démultiplié. Nous espérons que cette belle action en inspirera d’autres.”.

De son côté Taoufik Dekhil, Directeur Services et Pièces Groupe STAFIM, explique que : “L’engagement du Groupe STAFIM va au-delà de la donation, c’est une responsabilité sociétale. Chaque entreprise a un rôle à jouer en s’ouvrant aux besoins de la société et en contribuant à des actions solidaires.Nous invitons toutes les entreprises à s’impliquer pour bâtir une génération plus solidaire et une Tunisie meilleure”.

STAFIM et Un Sourire Pour Tous renouvellent leur engagement pour des actions futures et encouragent toute entreprise souhaitant mettre son impact au service de la solidarité à rejoindre le mouvement.

Tekiano avec communiqué