La Médina de Tunis s’illumine grâce à la manifestation Médina des lumières au cours du Ramadan 2025. Ce festival de lumières, de musique et d’activités culturelles s’organise dans une quatrième édition qui se tiendra du 15 au 22 mars 2025, annonce Destination Tunis Carthage.

Après le succès des éditions précédentes, qui ont rassemblé plus de 8 000 visiteurs par soirée, cet événement revient avec une programmation riche et variée, répartie sur plusieurs sites emblématiques de la vieille ville.

“Médina des Lumières” revient en 2025 avec une programmation exceptionnelle, visant à mettre en valeur la richesse du patrimoine tunisien. Cet événement dédié à la culture et au tourisme durable invite les visiteurs à explorer la Médina de Tunis sous un nouvel angle, alliant histoire, traditions et modernité.

Une Programmation Riche et Variée

L’édition 2025 propose un parcours immersif combinant héritage historique, créations artistiques et expériences gastronomiques. L’objectif est de renforcer l’attractivité de la Médina et d’en faire un modèle de tourisme inclusif. Les Temps Forts du Programme :

– Illuminations artistiques : Mise en valeur des sites emblématiques tels que Bab Bhar, Bab Mnara et la mosquée Zaitouna, offrant une perspective inédite de ces monuments. Des illuminations artistiques sublimeront les sites emblématiques.

– Soutien aux artisans : Un marché mettra à l’honneur le savoir-faire local à travers des créations inspirées du patrimoine arabo-musulman.

– Concerts et spectacles : Performances musicales et artistiques avec des artistes comme Fawzi Chekili, Dendri Stambelli et Mohamed Barsaoui.

– Ateliers et conférences : Formation en calligraphie, poterie, travail du cuir et exploration de l’histoire de la Médina à Dar Hussein. Les activités sont réparties sur plusieurs lieux et comprennent une multitude d’événements (gratuits et payants).

– Projections cinématographiques et spectacles : Films diffusés à Dar Hadded et en plein air sur la place du Tribunal et dans le jardin de Sidi Mfarej, incluant des spectacles de danse contemporaine et des performances artistiques modernes.

– Parcours gastronomique : Découverte des saveurs du Ramadan avec des plats traditionnels.

L’événement s’achèvera par une grande soirée à la place de la Kasbah, célébrant les traditions arabo-islamiques dans une ambiance unique.

Programme Médina des Lumières 2025:

Toutes ces activités s’inscrivent dans un parcours soigneusement conçu pour relier les joyaux historiques de la Médina (Bab Mnara, Sainte Croix, etc.) avec les sites d’animation contemporains comme Place Générale et Place Tribunal. Les visiteurs pourront naviguer facilement grâce à un itinéraire balisé, agrémenté d’illuminations et de spectacles interactifs.

La 4ème édition de la manifestation Médina des lumières est organisée par l’Organisation de Gestion des Destinations “Destination Management Organisation”; DMO Tunis-Carthage. DMO est une organisation dédiée à la promotion de la destination Tunis-Carthage en tant que pôle touristique incontournable.

Tekiano avec communiqué