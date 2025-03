Prix FABA Littérature : lancement de la 5ème édition sous le signe de l’innovation et de l’excellence

Le Prix FABA Littérature est lancé dans une 5ème édition sous le signe de l’innovation et de l’excellence. La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) annonce le lancement officiel de la 5ᵉ édition du Prix FABA Littérature, inaugurée le 8 mars 2025.

Le lancement coïncide avec une date hautement symbolique marquant également la Journée internationale des droits des femmes, et qui se poursuivra tout au long de l’année avec des étapes clés jusqu’à la remise des prix.

Depuis sa création, le Prix FABA Littérature s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour célébrer l’excellence littéraire et la richesse culturelle tunisienne.

Il récompense chaque année des œuvres remarquables en langue arabe et française, en mettant en lumière les auteurs les plus talentueux et en promouvant la pensée libre et innovante.

Une édition anniversaire avec de nombreuses nouveautés

Pour cette 5ᵉ édition, la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed innove avec plusieurs évolutions marquantes visant à renforcer l’impact du prix et à enrichir l’expérience des lecteurs et du public :

– De nouvelles catégories de prix pour mieux refléter la diversité et la richesse de la création littéraire contemporaine.

– Une plateforme digitale dédiée

Pour cette édition 2025, les catégories et dotations sont les suivantes :

– Prix du Roman ou Recueil de Nouvelles (Arabe) – 20 000 DT

– Prix du Roman ou Recueil de Nouvelles (Français) – 20 000 DT

– Prix de l’Essai ou Fiction Innovante (Arabe ou Français) – 20 000 DT

– Prix du Recueil de Poésie (Arabe ou Français) – 20 000 DT

– Prix de la Littérature Jeunes Adultes ou Bande Dessinée (Arabe ou Français) – 10 000 DT

À noter que le Prix du Beau-Livre ne sera pas organisé cette année, conformément à son rythme triennal. La dernière attribution ayant eu lieu en 2024, la prochaine édition se tiendra en 2027.

Modalités de participation pour la 5ᵉ édition

Les auteurs et éditeurs souhaitant soumettre leurs œuvres peuvent consulter la charte du prix et télécharger la fiche d’inscription sur le site officiel de la Fondation : www.fondation-aba.org.

Les ouvrages doivent être déposés avant le 30 juin 2025, conformément aux conditions détaillées dans la charte.

Un auteur ayant été primé ne peut pas participer dans la même catégorie pendant deux années consécutives, conformément au règlement du prix.

Tekiano