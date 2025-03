Une solution réseau centrée sur l’IA lancée par Huawei en marge du salon MWC 2025

Lors du lancement des produits et solutions Huawei à l’occasion du salon MWC 2025 de Barcelone, Yang Chaobin, directeur du conseil d’administration de Huawei et PDG de l’ICT Business Group, a lancé la solution AI-Centric Network de l’entreprise.

Selon M. Yang, l’émergence de modèles d’IA de haute qualité, peu onéreux et open source va se traduire par un large éventail d’innovations dans les applications et accélérer l’avènement d’un monde intelligent.

Les progrès de l’IA transformeront la société à trois niveaux. Elles permettront aux consommateurs de vivre une expérience véritablement individualisée, favoriseront une collaboration intelligente au sein des organisations et jetteront les bases d’une intelligence plus inclusive pour tous.

Quant à l’industrie des TIC, si l’évolution des technologies et la diversification des scénarios d’application ne vont pas manquer de créer des opportunités de croissance sans précédent, elles vont également placer la barre plus haut en matière d’infrastructures réseau.

Pour tirer le meilleur parti de ces opportunités, les opérateurs doivent faire des progrès considérables en matière de largeur de bande, de temps de latence, de couverture et d’opération et de maintenance (O&M) des réseaux.

« La solution réseau centrée sur l’IA de Huawei est conçue pour répondre à ces besoins », a déclaré M. Yang. « Elle révolutionne les capacités réseau afin de permettre une connectivité s’appliquant à tous les domaines.

Elle va favoriser une évolution vers une O&M orientée vers les applications, et remodeler les services de télécommunications et les modèles commerciaux afin de tirer pleinement parti des nouvelles opportunités offertes par l’IA. »

Réseaux centrés sur l’IA – Une approche à quatre niveaux

M. Yang a développé les défis auxquels les opérateurs vont être confrontés à l’avenir, expliquant comment la solution de Huawei peut les aider à mieux se préparer à un afflux de nouvelles applications alimentées par l’IA.

● Connectivité tous domaines. Grâce à une collaboration plus approfondie entre l’IA et les réseaux, les opérateurs pourront optimiser l’orchestration des ressources pour le routage, la bande passante, etc. Les applications intelligentes bénéficieront ainsi d’un accès universel au réseau, d’une liaison montante et descendante à très haut débit et de la garantie d’un accord de niveau de service.

● O&M orientée vers les applications. Les progrès des applications de l’IA vont donner lieu à des scénarios de service plus complexes et à des exigences d’expérience massivement diversifiées. Il va donc falloir passer d’une approche traditionnelle de l’exploitation et de la gestion des réseaux, axée sur les ressources, à une approche davantage fondée sur les applications.

Le Telecom Foundation Model de Huawei prend en charge l’O&M prédictive et proactive, l’optimisation de l’expérience basée sur la connaissance au niveau de l’application, et des opérations adaptées et plus fines. Les opérateurs vont être en mesure d’améliorer considérablement l’efficacité de l’exploitation et de la gestion du réseau tout en portant l’expérience de l’utilisateur à un niveau entièrement nouveau.

● Amélioration des services AI-to-X. Au niveau de l’utilisateur individuel, les réseaux centrés sur l’IA peuvent offrir une expérience adaptée aux différents scénarios d’IA en attribuant les niveaux exacts de bande passante, de latence et de fiabilité nécessaires.

Au niveau de l’organisation, ils peuvent éliminer les goulets d’étranglement en termes de capacité et de temps de réponse configurés pour les interactions de personne à personne, en faisant évoluer les réseaux de manière à soutenir l’interactivité de personne à agent et même d’agent à agent.

Au niveau sociétal, les réseaux centrés sur l’IA vont permettre une connectivité omniprésente qui accélérera l’adoption de l’IA dans les services publics tels que l’éducation et les soins de santé, offrant une valeur plus inclusive aux communautés du monde entier.

● Modèles d’entreprise innovants. Enfin, des exigences différentes en matière d’expérience donneront aux opérateurs la possibilité d’explorer de nouveaux modèles d’entreprise grâce auxquels il sera possible de monétiser un éventail plus large de paramètres.

Essentiellement, les réseaux centrés sur l’IA permettront aux opérateurs d’aller au-delà de la monétisation traditionnelle basée sur le trafic et de commencer à monétiser l’expérience elle-même. Cela libérera le plein potentiel de la connectivité et ouvrira de nouvelles sources de revenus.

« Nous devons conjuguer nos efforts et travailler ensemble dans l’ensemble du secteur des télécommunications », a conclu M. Yang Chaobin. « En exposant les capacités réseau, en collaborant avec différentes industries et en nous engageant dans des innovations spécifiques à des scénarios, nous allons pouvoir tirer le meilleur parti des nouvelles opportunités de croissance à l’ère de l’IA, et ouvrir la voie à un avenir plus radieux et plus intelligent pour le monde. »

Le salon MWC de 2025 s’est tenu du 3 au 6 mars à Barcelone, en Espagne. Au cours de l’événement, Huawei a présenté ses derniers produits et solutions sur le stand 1H50 dans le hall 1 du centre Fira Gran Via.

En 2025, le déploiement commercial de la 5G-Advanced va s’accélérer, et l’IA va aider les opérateurs à remodeler leurs activités, leurs infrastructures et leurs activités d’O&M. Huawei travaille actuellement de manière active avec les opérateurs et les partenaires du monde entier pour accélérer la transition vers un monde intelligent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2025

Tekiano avec Communiqué