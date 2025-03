Avis aux entrepreneurs tunisiens : Appel à candidatures pour le programme Digital NexTech

Le réseau Entreprendre Tunisie lance un appel à candidatures au profit des entrepreneurs tunisiens exerçant dans l’économie numérique pour participer au programme Digital NexTech.

Ce programme offre aux entrepreneurs ayant une startup dans l’économie numérique ou un projet intégrant une composante digitale un accompagnement, un programme intensif sur l’innovation et les technologies de l’information et de la communication, un soutien financier et la possibilité de nouer des contacts avec des leaders et investisseurs.

Pour être éligible à cet appel, il faut, notamment, avoir l’ambition de créer plus de 10 emplois dans les 5 années à venir et disposer d’une stratégie claire de développement et de croissance.

Postulez jusqu’au 18 Mars 2024 à minuit pour faire partie de la Cohorte de ce programme en remplissant l’appel à candidature suivant : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=YOuWuKMR6k2wJbhbGv6jDc26ZSQh5MRMn0cU-33ydl9UQlpSSEpTQzZZM0I2RVNTTkFLWFU2M0JWNC4u&route=shorturl

Cette activité est soutenue par l’Initiative spéciale «Emploi décent pour une transition juste» – Invest for Jobs du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), à travers son Programme de Transformation Digitale, en partenariat avec Réseau Entreprendre Tunisie.